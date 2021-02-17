Какие прививки нужно делать взрослому — СПИСОК

Взрослые должны делать все те же прививки, что и дети, но с интервалом в несколько лет.

Какие прививки должны делать украинцы

Самая главная прививка, которую необходимо повторять каждые 10 лет, — от дифтерии и столбняка.

Если вакцинация в детстве не проводилась, то необходимо сделать три прививки для формирования иммунной защиты: первые две дозы вакцины вводятся с интервалом в один месяц, третья спустя год после последней. Затем ревакцинация проводится раз в 10 лет.

Требуется ревакцинация и от кори, краснухи и паротита. Прививку необходимо повторять в возрасте 22-29 лет (в зависимости от сроков последней ревакцинации), а затем через каждые 10 лет.

Взрослые люди, которые не переболели этими инфекциями в детстве или ранее не были привиты, для формирования иммунитета получают две дозы вакцины с интервалом между введениями в один месяц, затем ревакцинация проводится также раз в 10 лет.

Прививка от ветрянки взрослому человеку может быть сделана в любом возрасте, но только если в детстве он не переболел ветряной оспой или не был привит, а значит, не имеет иммунитета к этому заболеванию.

Исследования показали, что иммунитет после прививки сохраняется больше 30 лет, поэтому программы ревакцинации не предусмотрены (то есть прививка от ветрянки делается один раз в жизни).

Рекомендуется вакцинироваться людям, которые могут контактировать с потенциальными носителями вируса (работники детских дошкольных учреждений, школ, детских поликлиник). Женщинам, которые не болели ветрянкой и планируют беременность, тоже следует сделать прививку от этого заболевания, так как заражение во время беременности (особенно на ранних сроках) может привести к развитию пороков у плода и даже выкидышу.

Перед вакцинацией необходимо точно убедиться, что на данный момент беременности нет, прививку нужно сделать не позднее, чем за три месяца до предполагаемого зачатия.

Прививку от ветрянки можно сделать и для профилактики заболевания, если имел место контакт с заболевшим человеком. ВОЗ считает эту меру эффективной, если вакцинация проведена не позднее 72 часов после контакта здорового человека с больным.

При условии выполнения вакцинации и ревакцинации против гепатита Б в детском возрасте иммунитет сохраняется в течение 7-8 лет. Ревакцинация рекомендуется взрослым в возрасте от 20 до 55 лет.

Настоятельно рекомендуется проводить ревакцинацию против гепатита Б каждые 7 лет людям, входящим в группу риска — медицинский персонал, доноры, люди, готовящиеся к хирургическим операциям, переливаниям крови, — а также лицам, у которых существует риск заражения половым путем.

Прививки от пневмококковой и менингококковой инфекций проводятся один раз.

Ревакцинация рекомендуется людям, входящим в группу повышенного риска заражения — перенесшим спленэктомию, ВИЧ-инфицированным, страдающим заболеваниями крови, хронической почечной недостаточностью, а также при наличии хронических заболеваний органов дыхания, печени, сахарного диабета и прочих хронических заболеваний.

Повторную ревакцинацию против туберкулеза делают только по рекомендации медиков, а также людям, которые могут контактировать с больными туберкулезом: медикам, работникам социальных служб, мест лишения свободы.

Повторную прививку от полиомиелита следует делать перед путешествиями в Афганистан, Пакистан, а также в страны Азии и Латинской Америки.

Вы или Ваши дети будете делать прививки? Вся семья

Только дети

Нет

Только взрослые Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Цена вопроса

Для детей вся вакцинация и ревакцинация по календарю бесплатна: гепатит Б, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, паротит, БЦЖ. Вакцина от бешенства также бесплатна.

Для взрослых каждые десять лет — ревакцинация от дифтерии и столбняка бесплатна. Иногда за деньги местных бюджетов закупаются вакцины против гриппа или другие вакцины, которые не входят в календарь. Но в основном все прочие прививки делаются за счет желающих обновить свой иммунитет.

Чтобы сделать подобную прививку, необходимо обратиться либо к семейному врачу по месту жительства, либо в любую частную клинику.

В случае если врач дал положительную рекомендацию к проведению вакцинации, и если необходимый препарат есть в наличии, можно будет провести процедуру ревакцинации.

Стоит такая услуга в среднем от 450 до 2,5 тыс. грн. Некоторые частные клиники предлагают скидки, если будет проведен полный курс ревакцинации против инфекционных заболеваний.

Вакцинация против коронавируса

Уже в феврале в Украине должна начаться вакцинация против коронавируса.

Массовая иммунизация поможет приостановить темпы распространения болезни в стране.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.