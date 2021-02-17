Какие прививки нужно делать взрослому — СПИСОК

Взрослые должны делать все те же прививки, что и дети, но с интервалом в несколько лет.
Какие прививки должны делать украинцы
Самая главная прививка, которую необходимо повторять каждые 10 лет, — от дифтерии и столбняка.
Если вакцинация в детстве не проводилась, то необходимо сделать три прививки для формирования иммунной защиты: первые две дозы вакцины вводятся с интервалом в один месяц, третья спустя год после последней. Затем ревакцинация проводится раз в 10 лет.
Требуется ревакцинация и от кори, краснухи и паротита. Прививку необходимо повторять в возрасте 22-29 лет (в зависимости от сроков последней ревакцинации), а затем через каждые 10 лет.
Взрослые люди, которые не переболели этими инфекциями в детстве или ранее не были привиты, для формирования иммунитета получают две дозы вакцины с интервалом между введениями в один месяц, затем ревакцинация проводится также раз в 10 лет.
Прививка от ветрянки взрослому человеку может быть сделана в любом возрасте, но только если в детстве он не переболел ветряной оспой или не был привит, а значит, не имеет иммунитета к этому заболеванию.
Исследования показали, что иммунитет после прививки сохраняется больше 30 лет, поэтому программы ревакцинации не предусмотрены (то есть прививка от ветрянки делается один раз в жизни).
Рекомендуется вакцинироваться людям, которые могут контактировать с потенциальными носителями вируса (работники детских дошкольных учреждений, школ, детских поликлиник). Женщинам, которые не болели ветрянкой и планируют беременность, тоже следует сделать прививку от этого заболевания, так как заражение во время беременности (особенно на ранних сроках) может привести к развитию пороков у плода и даже выкидышу.
Перед вакцинацией необходимо точно убедиться, что на данный момент беременности нет, прививку нужно сделать не позднее, чем за три месяца до предполагаемого зачатия.
Прививку от ветрянки можно сделать и для профилактики заболевания, если имел место контакт с заболевшим человеком. ВОЗ считает эту меру эффективной, если вакцинация проведена не позднее 72 часов после контакта здорового человека с больным.
При условии выполнения вакцинации и ревакцинации против гепатита Б в детском возрасте иммунитет сохраняется в течение 7-8 лет. Ревакцинация рекомендуется взрослым в возрасте от 20 до 55 лет.
Настоятельно рекомендуется проводить ревакцинацию против гепатита Б каждые 7 лет людям, входящим в группу риска — медицинский персонал, доноры, люди, готовящиеся к хирургическим операциям, переливаниям крови, — а также лицам, у которых существует риск заражения половым путем.
Прививки от пневмококковой и менингококковой инфекций проводятся один раз.
Ревакцинация рекомендуется людям, входящим в группу повышенного риска заражения — перенесшим спленэктомию, ВИЧ-инфицированным, страдающим заболеваниями крови, хронической почечной недостаточностью, а также при наличии хронических заболеваний органов дыхания, печени, сахарного диабета и прочих хронических заболеваний.
Повторную ревакцинацию против туберкулеза делают только по рекомендации медиков, а также людям, которые могут контактировать с больными туберкулезом: медикам, работникам социальных служб, мест лишения свободы.
Повторную прививку от полиомиелита следует делать перед путешествиями в Афганистан, Пакистан, а также в страны Азии и Латинской Америки.
Вы или Ваши дети будете делать прививки?
Цена вопроса
Для детей вся вакцинация и ревакцинация по календарю бесплатна: гепатит Б, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, паротит, БЦЖ. Вакцина от бешенства также бесплатна.
Для взрослых каждые десять лет — ревакцинация от дифтерии и столбняка бесплатна. Иногда за деньги местных бюджетов закупаются вакцины против гриппа или другие вакцины, которые не входят в календарь. Но в основном все прочие прививки делаются за счет желающих обновить свой иммунитет.
Чтобы сделать подобную прививку, необходимо обратиться либо к семейному врачу по месту жительства, либо в любую частную клинику.
В случае если врач дал положительную рекомендацию к проведению вакцинации, и если необходимый препарат есть в наличии, можно будет провести процедуру ревакцинации.
Стоит такая услуга в среднем от 450 до 2,5 тыс. грн. Некоторые частные клиники предлагают скидки, если будет проведен полный курс ревакцинации против инфекционных заболеваний.
Вакцинация против коронавируса
Уже в феврале в Украине должна начаться вакцинация против коронавируса.
Массовая иммунизация поможет приостановить темпы распространения болезни в стране.
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