Рекомендации по поводу ношения сразу двух масок в общественных местах для борьбы с коронавирусом, которые активно обсуждают в мире, являются необоснованными.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал врач общей гигиены, экс-заместитель главного санитарного врача Киева Юлий Жигалов.

— В теории, если три или сразу пять масок носить, вообще будет замечательно. Тогда вообще не будет воздух проходить, и все будет хорошо. По моему мнению, это неразумно и нелогично, — отметил Юлий Жигалов.

По его мнению, медицинские маски проходят соответствующие испытания. Если их правильно носить, они уже гарантируют защиту.

— Они рассчитаны на то, что при чихании и кашле опасные вирусы остаются на ее внутренней стороне. Длительность ношения – не более двух часов, — добавляет специалист.

При этом важнее элементарно придерживаться правил по борьбе с коронавирусом, которые уже установили.

— Надо просто соблюдать режим, нужно просто ее надевать, носить и выполнять требования, которые уже прописаны, — подвел итог Юлий Жигалов.

Рекомендации по ношению масок

В США заявили, что ношение сразу двух масок поможет более эффективно противостоять коронавирусу.

Обсуждают этот вопрос и в Норвегии.

Подробнее о рекомендациях по ношению масок читайте на Фактах ICTV.