Рекомендации по поводу ношения сразу двух масок в общественных местах для борьбы с коронавирусом, которые активно обсуждают в мире, являются необоснованными.
Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал врач общей гигиены, экс-заместитель главного санитарного врача Киева Юлий Жигалов.
— В теории, если три или сразу пять масок носить, вообще будет замечательно. Тогда вообще не будет воздух проходить, и все будет хорошо. По моему мнению, это неразумно и нелогично, — отметил Юлий Жигалов.
По его мнению, медицинские маски проходят соответствующие испытания. Если их правильно носить, они уже гарантируют защиту.
— Они рассчитаны на то, что при чихании и кашле опасные вирусы остаются на ее внутренней стороне. Длительность ношения – не более двух часов, — добавляет специалист.
При этом важнее элементарно придерживаться правил по борьбе с коронавирусом, которые уже установили.
— Надо просто соблюдать режим, нужно просто ее надевать, носить и выполнять требования, которые уже прописаны, — подвел итог Юлий Жигалов.
Рекомендации по ношению масок
В США заявили, что ношение сразу двух масок поможет более эффективно противостоять коронавирусу.
Обсуждают этот вопрос и в Норвегии.
Подробнее о рекомендациях по ношению масок читайте на Фактах ICTV.