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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

У пациентов после Covid-19 могут обнаружить повреждения сердца — исследование

У почти половины пациентов, переболевших Covid-19 в тяжелой форме, появились повреждения сердечной ткани — миокардит, ишемия и другие. Это показала магнитно-резонансная томография.

У пациентов после Covid-19 могут обнаружить повреждения сердца — исследование

Об этом сообщили ученые из Университетского колледжа Лондона. Они исследовали 148 пациентов с тяжелой формой Covid-19, которых выписали из шести больниц в июне 2020 года.

Главным признаком, по которым пациентов отбирали для исследования, был высокий уровень белка тропонина.

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Этот белок участвует в процессе сокращения мышц. Он выделяется в кровь, когда мышца по тем или иным причинам повреждается. Поэтому врачи часто используют его уровень как биомаркер некоторых заболеваний сердца.

МРТ показала, что у 80 из 148 пациентов (54%) сердечная мышца была повреждена. Анализ показал, что часть из них были старыми, а часть — новыми, которые появились из-за коронавируса. У 39 пациентов (26%) повреждения имели воспаленный характер, у 32 (22%) диагностика показала ишемическую болезнь сердца, а еще у девяти и то, и другое.

Ученые надеются, что результаты исследования позволят в будущем предотвращать развитие болезней сердца и уменьшат последствия Covid-19.

Осложнения от коронавируса

Нарушения в работе сердца — один из самых распространенных побочных эффектов Covid-19, а также серьезный фактор риска, который может повлиять на смерть от этой болезни.

Сейчас ученые активно исследуют, к каким последствиям может приводить заражение коронавирусом нового типа для людей с хроническими болезнями сердца и другими состояниями, которые связаны с работой этого органа — например, ожирением или диабетом.

Подробнее о последствиях Covid-19 читайте на Фактах ICTV.

Источник: European Heart Journal

Фото: Dreamstime

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