В Украине участились случаи самоубийства среди подростков. С начала года в полиции зафиксировали 18 самоубийств или попыток их совершения.

Дети все чаще становятся жертвами так называемых групп смерти в социальных сетях, где есть призывы к самоубийству.

Только в Киеве за февраль 2021 года с балконов многоэтажек выпали три девушки. Также двое детей из Умани и двое из Боярки наглотались препарата Дротаверин. Они посмотрели видео в соцсетях и выпили по 40 таблеток лекарства.

Психоаналитик Галина Гладкая рассказала Фактам ICTV о причинах совершения самоубийств среди подростков и как уберечь своего ребенка от влияния групп в социальных сетях.

Почему дети подвергаются воздействию в социальных сетях

По словам Гладкой, дети — это отражение среды, в которой они находятся.

— Когда говорят, что ребенок рос в хорошей семье, то надо понимать, в каком смысле семья хорошая. Если родители не курят и не пьют — это не хорошая семья, а просто здоровая, — отметила специалист.

Хорошая семья — это когда родители интересуются тем, чем занимаются их дети. У них есть прочная взаимосвязь, поэтому дети могут прийти к родителям и поделиться своими чувствами и переживаниями.

Психоаналитик утверждает, что 70% детей растут в инвалидизирующей среде, где в семье обесценивают чувства и внутренний мир ребенка.

Поэтому, когда дети вырастают, им сложно делиться с другими своими чувствами, проявлять эмоции, что влияет на их моральное состояние.

— У подростков, кроме чувств, есть куча гормонов, которые активно влияют на эмоции, и они чувствуют все преувеличено. Тем более, у детей еще не сформирована прифронтальна кора головного мозга, поэтому они не способны к долгосрочному планированию. Для подростков лучший выход из сложной ситуации — это бежать или делать то, что говорят, — рассказывает психоаналитик.

Люди в подростковом возрасте часто чувствуют себя брошенными и одинокими, поэтому они и находят себе так называемых друзей в группах соцсетей.

— В этих группах сначала формируют атмосферу дружбы, любви и поддержки, что притягивает подростка. Сначала им все нравится. Затем в группе начинают давать задания, от которых вырабатывается адреналин, что влияет на гормоны. Это их затягивает, — утверждает Гладкая.

Руководители этих сообществ постепенно подавляют личность ребенка. Они не дают выражать сомнения, мысли и переживания, потому что тогда подростков исключат из группы. Постепенно такое общение в группе перерастает в угрозы от руководителей в сторону ребенка.

— Подросток боится, что с его родителями или друзьями что-то произойдет, поэтому они выполняют все, что им говорят, — добавила психоаналитик.

Как уберечь детей от так называемых групп смерти

Специалист советует внимательнее и ответственнее относиться к чувствам, переживаниям и страхам детей.

— Между родителями и детьми должно быть доверие. Его можно получить тогда, когда в семье все откровенны и никто не боится показывать свои эмоции и переживания, — подчеркнула Гладкая.

Также важно не перекладывать на ребенка слишком много ответственности за его жизнь. Лучше делать это постепенно, помогать, давать советы и показывать свою любовь.

Когда следует обращаться к психологу

В условиях пандемии у украинцев обострились психологические проблемы.

Тревожность, раздражительность или, наоборот, апатия, бессонница, хроническая усталость, рассеянное внимание и перепады настроения — это лишь некоторые из сигналов, что психологическая помощь не помешает. Если при этом есть затяжные конфликты, чувство безысходности или собственной беспомощности, то с визитом к специалисту лучше не затягивать.

Подробнее о том, когда следует обращаться к психологу читайте на Фактах ICTV.