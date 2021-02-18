Министерство здравоохранения Украины одобрило рекомендации по некоторым вопросам вакцинации от Covid-19. Согласно им прививки беременных необходимо отсрочить до послеродового времени.

Также в Минздраве советуют, если беременность наступила в период после получения первой дозы вакцины, введение второй дозы отсрочить до времени после решения беременности.

Врач Евгений Комаровский также считает, что во время беременности или на этапе ее планирования особенно осторожно надо отнестись к прививке живыми вакцинами. Например, от кори, краснухи, полиомиелита, ветряной оспы, где используются живые ослабленные вирусы.

— Если говорить о вакцине от Covid-19, то оснований для таких волнений нет: во всех вакцинах, которые сейчас доступны, используются только фрагменты вируса. То есть это в принципе препарат можно использовать, но для беременных коронавирус может быть реально опасен, поэтому защитить себя на этапе планирования или в период наступления беременности будет правильно, — отметил врач.

Также Комаровский утверждает, что нужно время на исследования и испытания для того, чтобы появились нормативные документы с разрешением вакцинироваться беременным женщинами.

— По логике, ни векторные вакцины, ни РНК-вакцины, ни пептидные вакцины не имеют противопоказаний к применению беременным. Я думаю, что вакцинировать беременных можно и нужно, а сделать это на этапе планирования беременности было бы очень мудро, — добавил врач.

Коронавирус у беременных

У беременных обычно легкое или бессимптомное течение болезни.

Женщину госпитализируют, если течение болезни среднее, средне-тяжелое или имеются такие факторы риска: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания почек, хронические заболевания дыхательной системы.

По свидетельствам врачей, тяжелый ход болезни имеют женщины в третьем триместре беременности.

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Источник: Евгений Комаровский