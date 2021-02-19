Порно крепко и уверенно укоренилось в жизни современных мужчин и женщин. Однако ученые до сих пор спорят, не вредно ли смотреть фильмы для взрослых.

Сексолог, врач-психиатр Елена Голоцван рассказала Фактам ICTV в программе Есть здоровый вопрос, что смотреть порно — это нормально. Но некоторые люди могут стать зависимыми от этого, поэтому следует быть осторожными и не переусердствовать.

— Одна из функций сексуальности — коммуникация. Если человек закрытый и не может активно коммуницировать с другими в сексуальном плане, тогда легче самому получить удовольствие, созерцая порнофильмы, — отметила сексолог.

Также она добавила, что сейчас порнографическая индустрия затягивает людей с развитой фантазией к просмотру фильмов и видео.

— У людей могут быть скрытые фантазии, которые они не могут реализовать с партнером. Поэтому они и смотрят порно, где освещаются сексуальные желания мужчин или женщин, — утверждает Голоцван.

Как разнообразить интимную жизнь

Во время длительной половой жизни с партнером иногда надоедает одна и та же спальня, кровать и поцелуи.

Чтобы избежать проблем в интимных отношениях лучше разнообразить их чем-то необычным. Например, ролевыми играми, массажем, стриптизом, водными процедурами.

Подробнее о том, как разнообразить интимную жизнь читайте на Фактах ICTV.