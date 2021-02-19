На Закарпатье массово закрываются школы, а развитые страны скупают слишком много вакцины от Covid-19. Факты ICTV собрали самые интересные новости о коронавирусе в Украине и мире за 19 февраля.

На Закарпатье из-за критической ситуации с коронавирусом на дистанционное обучение перешли уже 120 школ.

Руководитель штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций на Закарпатье Игорь Шинкарюк отметил, что больше всего школ закрылось на Раховщине, Хустщине и в Ужгороде.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что перенос начала вакцинации в Украине не повлияет существенно на всю кампанию. Премьер также пообещал, что вакцинация начнется в ближайшее время и Украина все же надеется получить первую партию вакцины в феврале.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов срочно отправился в Индию на переговоры о поставках дополнительных партий вакцины от коронавируса.

Речь идет о вакцинах кампаний AstraZeneca и NovaVax.

Коронавирус в мире

Польша будет бесплатно вакцинировать украинцев, не имеющих медстраховки, от коронавируса. Для этого нужно находиться на территории страны легально и предъявить паспорт.

Сейчас страна вакцинировала уже 2,5 млн граждан.

ЕС, США и Великобритания закупают вакцин от коронавируса больше, чем нужно для вакцинации всего их населения.

Избыток составит более $1млрд доз, подсчитала организация по борьбе с бедностью и предотвращения заболеваний ONE Campaign.

ONE Campaign призывает эти страны поделиться вакциной с теми, кому их не хватает.

США увеличивают свой взнос в международную программу COVAX. Вместо $2млрд Белый дом планирует внести $4млрд.

В сообщении Белого дома также отметили, что США планируют взять на себя ведущую роль в мобилизации дальнейших глобальных взносов в COVAX.

Согласно исследованию ВОЗ, вероятность того, что коронавирус попал в Китай извне очень мала.

— Идея попадания вируса в Китай в 2019 году через продукты питания — это не та версия, на которой мы фокусируемся, — отметил глава группы экспертов Всемирной организации здравоохранения Питер Бен Эмбарек.

Статистика коронавируса в Украине

Динамика заболеваемости в Украине движется вверх. С 17 февраля количество заболевших за сутки начало резко увеличиваться.

За три дня суточный прирост увеличился в два раза.

За последние сутки заболел 6531 украинец, в частности 418 детей и 285 медработников, излечилось 5857 человек.