Нормальная интимная жизнь — одна из основ здоровых отношений. Однако часто между людьми возникает недопонимание, они меньше общаются, не обсуждают секс и не озвучивают свои желания, что создает проблемы в паре.

Сексолог, врач-психиатр Елена Голоцван рассказала Фактам ICTV в программе Есть здоровый вопрос о главных ошибках в общении между партнерами и объяснила важность половой конституции.

С возрастом секса в паре становится меньше

По словам сексолога, необходимо обязательно стимулировать свое сексуальное влечение с начала половой жизни с партнером.

— Если вы в паре и живете половой жизнью, то не думайте, что страсть в отношениях будет всегда, ведь со временем некоторые дела, проблемы отвлекают от сексуальной жизни и она становится менее насыщенной, — отметила Голоцван.

Однообразный секс следует разбавлять новыми возбудителями. Например, можно изменить нижнее белье, поменять место секса, уехать хотя бы на один день, чтобы оживить свои сексуальные фантазии.

Также большое значение имеет внешний вид, ведь со временем, если человек не следит за собой, то сексуальность и то, что нравилось мужчине или женщине, исчезает.

“Настоящий мужчина” всегда должен быть готов к сексу

— Неправильно так думать, ведь мужчины тоже люди. Они нервничают, не высыпаются, устают, и все это влияет на эрекцию и влечение мужчины к сексу, — утверждает врач.

Это тоже распространенный гендерный стереотип. Многие пары допускают ошибку, думая, что это правда, а на самом деле это только ухудшает их сексуальную жизнь.

Роль женщины в готовности партнера к интиму тоже важна. Если она постоянно будет выражать недовольство, то мужчина будет бояться сделать что-то не так. Поэтому принцип четности очень важен.

Женщины манипулируют сексом

Часто мужчины жалуются на то, что женщины манипулируют сексом и отказывают им в интиме.

— Женщины сами себя очень наказывают. Когда у женщины есть мужчина, который хочет интима, любит ее и все взаимно, то почему бы не развивать сексуальность в паре. Радуйте друг друга и все будет хорошо, — подчеркнула Голоцван.

Половая конституция

Половая конституция — это способность к определенному количеству завершенных половых актов в течение промежутка времени. Она рассчитывается достаточно сложно.

— Если в паре разные коституции и человек об этом четко знает, это подтвердил специалист и известно, что одному из партнеров нужно заниматься сексом каждый день, а другому два раза в неделю, то это следует обсудить, — отметила сексолог.

Она подчеркивает, что без обсуждения в паре может возникнуть сексуальная дисгармония.

Примерно в течение двух лет после начала интимной жизни с партнером у человека устанавливается УФР — условно-физиологический ритм. Пара может сама определить свой личный ритм.

Нормально ли смотреть порно

Сексолог Елена Голоцван также рассказала, что смотреть порно — это нормально, но некоторые люди могут стать зависимыми от этого, поэтому следует быть осторожными и не преувеличивать.

Также она добавила, что сейчас порнографическая индустрия затягивает людей с развитой фантазией к просмотру фильмов и видео.

Подробнее о том, почему у людей появляется зависимость от порно читайте на Фактах ICTV.