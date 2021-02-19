Одним из наименее понятных последствий заражения Covid-19 является нарушение мышления, которое может появиться у тех, кто перенес тяжелую стадию коронавируса.

Американские медики из кафедры патологии Университета Джона Хопкинса в Балтиморе провели исследование, которое выявило необычные скопления клеток в мозге людей. Они жаловались на спутанность сознания, нарушение внимания и даже потерю кратковременной памяти после Covid-19.

— Мы говорим о ситуации, когда пациенты испытывают “туман” в своих мыслях, — отметил автор исследования, доктор Дэвид Науэн.

Ученые с апреля по май 2020 года провели вскрытие мозга 15 случайно отобранных пациентов, умерших от Covid-19, а также двух пациентов, которые не были инфицированы.

— Мы увидели необычные клетки в капиллярах — мегакариоциты, которых я никогда не видел в мозге, — заявил он.

Мегакариоцит — это клетка, которая обычно живет в костном мозге, где производятся красные и другие кровяные клетки. Но непривычно видеть их в капиллярах мозга, так как капилляры похожи на тонкие трубочки, по которым кислород проходит по всему мозгу.

Исследовательская группа обнаружила мегакариоциты в мозге одной трети умерших пациентов с коронавируса.

— Теперь нам нужно выяснить, почему они находятся в мозге, и сигнализирует им о том, что они попали в мозг ошибочно, является ли это совсем другим воспалением, которого мы никогда не видели. Вероятно, эти клетки отвечают за “туман” в мозгу и могут также способствовать повышенному риску инсульта, — утверждает ученый.

Нарушение мышления может возникать в связи с различными воспалительными состояниями, дегенеративными заболеваниями. В случае Covid-19 причиной могут быть мегакариоциты. Ученые добавили, что улучшить состояние пациентов с проблемами мозга могут противовоспалительные препараты.

Осложнения от коронавируса

Сейчас ученые активно исследуют, к каким последствиям может приводить заражения коронавируса нового типа для людей с хроническими болезнями сердца и другими состояниями, которые связаны с работой этого органа — например, ожирением или диабетом.

Ученые из Университетского колледжа Лондона уже исследовали влияние Covid-19 на сердечно-сосудистую систему. В почти половины пациентов, переболевших Covid-19 в тяжелой форме, появились повреждения сердечной ткани — миокардит, ишемия и другие.

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Источник: U.S.News