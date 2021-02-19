За последние три месяца в Демократической Республике Конго резко возросло количество случаев чумы. Сейчас зарегистрировано более 520 заражений этой болезнью. 31 случай уже закончился летально.

По словам министра здравоохранения провинции Итури Патрика Карамуры, в основном болеют бубонной чумой, однако зарегистрировано пять случаев легочной и два — септической.

Средний возраст больных составляет 13 лет, но уже были случаи чумы у младенцев и людей старше 70 лет.

Чума в провинции Итури — эпидемическое заболевание. С 1926 года на территории Итури фиксируют ее вспышки. Последняя была зафиксирована в июле этого года.

Чума в XXI столетии

В июле 2020 году на Севере Китая был зафиксирован случай бубонной чумы. Заражение произошло в автономном районе Внутренняя Монголия в Баян-Нур.

В округе ввели третий уровень опасности и призвали местных жителей не употреблять мясо грызунов.

Это не первый случай чумы в Баян-Нуре, ведь монгольские сурки, которых иногда употребляют в пищу, являются переносчиками этой болезни.