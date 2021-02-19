Любое нарушение в организме может негативно повлиять на качество половой жизни мужчин. Поэтому им важно заботиться о себе и избегать болезней с помощью профилактики.

Сексолог, врач-психиатр Елена Голоцван дала советы для мужского здоровья в программе Есть здоровый вопрос Фактам ICTV.

1. Чувствовать свое тело.

— Следует слушать свое тело и свои желания. Тренировать интимные мышцы, чтобы половой акт был длиннее и приносил удовольствие как мужчине, так и женщине, — отметила сексолог.

2. Уменьшить количество стресса. Врач советует все проблемы и мысли отпускать и не зацикливаться на негативе. Важно не носить эти проблемы в голове, ведь они мешают проявлению сексуальности и фантазиям.

3. Гулять и заниматься спортом. Это самый простой совет, который поможет убрать после сидячего рабочего дня застой в органах малого таза, что влияет на потенцию, эрекцию и сексуальное влечение.

— Во время перерыва на работе следует вставать с рабочего места и делать дыхательные упражнения диафрагмой. Она прекрасно массирует все внутренние органы, — утверждает Голоцван.

От занятий спортом у мужчины сразу вырабатывается тестостерон, но важно не перезаниматься, чтобы не было обратного эффекта.

4. Правильное питание. Мужчинам, как и женщинам, следует есть правильную, здоровую пищу. Не стоит есть простые углеводы, с помощью которых образуется жир в организме, что тоже пагубно влияет на потенцию.

5. Сон. Ложитесь спать до полуночи. Здоровый 7-8-часовой сон не только помогает восстановить силы, но и способствует правильной выработке тестостерона и гормонов, которые берегут мышцы, продлевают молодость и снижают воспаление.

6. Массаж. После мытья можно притирать яички полотенцем, чтобы мышцы не застаивалась. Также для тренировки мышц тазового дна можно выполнять упражнение Кегеля.

7. Откажитесь от вредных привычек. Курение и алкоголь ведут к длительному спазму сосудов в области малого таза и вредят мужскому здоровью.

8. Плановые обследования. Всегда своевременно обращайтесь к врачу при первом подозрении на проблемы урогенитального тракта, никогда не занимайтесь самолечением.

Как усилить потенцию и оргазм мужчине

Проблемы в постели могут сигнализировать о плохом здоровье, то есть это звоночек, чтобы обратиться к эндокринологу, неврологу или просто к терапевту. Однако, хотя бы раз в год нужно обращаться к андрологу для профилактики.

Простыми способами можно усилить мужскую силу, стоит лишь соблюдать здоровый образ жизни и сбалансированного питания, а также практиковать различные упражнения.

Подробнее о том, как усилить потенцию мужчине читайте на Фактах ICTV.