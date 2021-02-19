Сексуальная активность в течение жизни — это индикатор здоровья и силы. Но все чаще мужчины обращаются к специалистам с проблемами интимного характера.

Сексолог, врач-психиатр Елена Голоцван рассказала Фактам ICTV в программе Есть здоровый вопрос о психологических проблемах мужчин и о том, в каком случае следует обращаться к специалисту.

С какими проблемами обращаются

По словам специалиста, чаще всего мужчины приходят с нарушениями эрекции, снижением влечения к партнеру.

— Очень неприятно, что ко мне чаще стали обращаться молодые мужчины в возрасте 22-24 года с нарушениями эрекции и отсутствием влечения к противоположному полу, — отметила специалист.

В то же время старшие мужчины приходят с проблемой преждевременного семяизвержения.

— Если есть проблемы с эрекцией, то многое еще зависит от партнерши. Например, когда ей постоянно что-то не нравится и мужчина боится сделать что-то не так из-за давления со стороны женщины. Поэтому принцип парности очень важен, — отметила врач.

Что приводит к интимным проблемам

особенности личности;

особенности воспитания;

нарушенные отношения в паре.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если человек испытывает дискомфорт, проблемы с эрекцией, сексуальным влечением, то стоит обратиться сначала к урологу, чтобы проверить, нет ли физиологических проблем.

— Когда человек проверил функционирование органов и выяснилось, что ничего на эрекцию не влияет, тогда следует обратиться к психологу. Но важно, чтобы специалист был квалифицирован в теме секса, — говорит Голоцван.

Она утверждает, что многие психологические проблемы являются причиной нарушения эрекции, преждевременного семяизвержения и другого.

— Не нужно бояться психологов и сексологов. Сейчас это в тренде и может помочь вам избавиться от страхов, комплексов и узнать глубже сексуальность, — отмечает врач.

Почему важно общаться с партнером о сексе

Часто пары мало общаются о сексе и своих желаниях, что приводит к проблемам в отношениях.

Необходимо обязательно стимулировать свое сексуальное влечение с начала половой жизни с партнером. Однообразный секс следует разбавлять новыми возбудителями. Например, можно изменить нижнее белье, изменить место секса, уехать хотя бы на один день, чтобы оживить свои сексуальные фантазии.

Подробнее об общении партнеров о сексе читайте на Фактах ICTV.