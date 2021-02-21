В Украину из Индии отправилась первая партия вакцины против коронавируса от Covishield, которую изготавливают в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute of India) по лицензии Oxford-Astra Zeneca.

Чтобы проконтролировать отправку вакцин, в Индии лично отправился министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Украина должна стать одной из первых стран, которые получат эту вакцину из Индии в феврале.

— В дальнейшем, как ожидается, будет поставляться большее количество вакцин, сделанное в Индии, поскольку в Индии наращивается производство, чтобы обеспечить безопасность здоровья Украины и благосостояние всех украинцев, — говорится в сообщение Посольства Индии в Украине.

Индия производит 60% всех вакцин в мире, здесь расположены несколько основных производителей вакцин.

Характеристика вакцины Covishield

Вакцину Covishield изготавливают из ослабленной версии вируса простуды шимпанзе. Его модифицировали, чтобы он был больше похож на коронавирус — однако он не может вызывать болезнь.

Принцип работы таков: вакцину вводят пациенту, она побуждает иммунную систему вырабатывать антитела и готовит ее для атаки на любую коронавирусную инфекцию.

Как и с другими вакцинами, прививки нужно делать дважды с интервалом в несколько недель.

Плюсом для использования вакцины является то, что ее можно хранить при температуре +2…+ 8 градусов, то есть она не требует дополнительного оборудования.

Эффективность вакцины

Результаты международных клинических испытаний вакцины Oxford-Astra Zeneca свидетельствуют, что когда людям вводили половину дозы, а затем полную, эффективность достигла 90%.

Индийский Институт сыворотки крови считает, что Covishield является высокоэффективным препаратом, что доказывают данные исследований III фазы в Великобритании и Бразилии.

Однако группа по вопросам защиты прав пациентов

В Украину из Индии отправилась первая партия вакцины против коронавируса от Covishield, которую изготавливают в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute of India) по лицензии Oxford-Astra Zeneca.

Чтобы проконтролировать отправку вакцин, в Индии лично отправился министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Украина должна стать одной из первых стран, которые получат эту вакцину из Индии в феврале.

— В дальнейшем, как ожидается, будет поставляться большее количество вакцин, сделанное в Индии, поскольку в Индии наращивается производство, чтобы обеспечить безопасность здоровья Украины и благосостояние всех украинцев, — говорится в сообщение Посольства Индии в Украине.

Индия производит 60% всех вакцин в мире, здесь расположены несколько основных производителей вакцин.

Характеристика вакцины Covishield

Вакцину Covishield изготавливают из ослабленной версии вируса простуды шимпанзе. Его модифицировали, чтобы он был больше похож на коронавирус — однако он не может вызывать болезнь.

Принцип работы таков: вакцину вводят пациенту, она побуждает иммунную систему вырабатывать антитела и готовит ее для атаки на любую коронавирусную инфекцию.

Как и с другими вакцинами, прививки нужно делать дважды с интервалом в несколько недель.

Плюсом для использования вакцины является то, что ее можно хранить при температуре +2 … + 8 градусов, то есть она не требует дополнительного оборудования.

Эффективность вакцины

Результаты международных клинических испытаниям вакцины Oxford-Astra Zeneca свидетельствуют, что когда людям вводили половину дозы, а затем полную эффективность достигла 90%.

Индийский Институт сыворотки крови считает, что Covishield является высокоэффективным препаратом, доказывающие данные исследований III фазы в Великобритании и Бразилии.

Однако группа по вопросам защиты прав пациентов All India Drug Action Network заявила, что утверждение препарата было поспешным, ведь производитель еще не завершил исследование на индейцах.

Куда еще поставляют вакцину Covishield

В июне 2020 года AstraZeneca заключила лицензионное соглашение с Институтом сыворотки крови на поставку 1 млрд доз для стран с низким и средним уровнем дохода и обязалась обеспечить 400 млн до конца прошлого года.

Одни из первых доз вакцин отправили в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшелы.

Индия также планирует отправлять вакцины Covishield в Шри-Ланку, Афганистан, Маврикию и Бразилию.

Цена вакцины Covishield

Разница между вакцинами Covishield и AstraZeneca минимум виднеется в цене. Как утверждают производители, доза индийской вакцины будет стоить примерно $2,74 (200 рупий).

В то же время доза британской вакцины стоит почти вдвое дороже — $4-5 за дозу.

На данный момент украинские власти официально цену индийской вакцины не публиковали.

15 февраля ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и разрешила использовать ее в рамках инициативы COVAX.

Фото: Посольство Индии в Украине