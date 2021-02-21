Вакцина от Covid-19 компаний Pfizer/BioNTech способна не только защищать от коронавируса, а также предотвращать его передачу.

Об этом известно из исследования, которое провели немецкие ученые с участием Минздрава Израиля. Результаты указывают на то, что вакцина на 89,4% предотвращает передачу коронавируса от человека к человеку.

Детали исследования пока неизвестны, ведь его еще не опубликованы.

Исследование сети медицинских услуг в Израиле Clalit свидетельствуют о том, что две дозы вакцины Pfizer на 94% снижают количество новых случаев инфицирования Covid-19. Эффективность вакцины возрастает через две недели или больше после второй дозы препарата.

Вакцина Pfizer / BioNTech в Украине

По словам главы ЮНИСЕФ Андрея Славуцкого, вакцина Pfizer/BioNTech поступит в Украину в конце февраля — начале марта.

Вакцину из аэропорта Борисполь заберет логистическая компания. Далее ее перевезут в центральный склад компании.

После этого ее доставят в регионы в специальных контейнерах с сухим льдом. Мобильной бригаде будут выдавать для вакцинации 96 или 102 дозы вещества в день.

Источник: Der Spiegel