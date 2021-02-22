По всему миру задерживаются поставки вакцины, а на Прикарпатье ввели блокпосты за катастрофической ситуации с Covid-19, Факты ICTV собрали главные новости о коронавирус 22 февраля.

Вакцина от Covid-19 из Индии прибудет в Украину 23 февраля. О прибытии 500 тыс. доз вакцины Covishield, которая производится по лицензии Oxford-AstraZeneca в Индии, сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время форума Украины 30. Инфраструктура.

Тимошенко также предупредил, что могут возникнуть определенные логистические проблемы.

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил эффективность препарата Covishield и назвал его одним из лучших на сегодняшний день.

Украина получит дополнительные 5,5 млн доз вакцины от NovaVax. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что общий объем препарата от NovaVax, который ожидает Украина, составляет 15 млн доз.

С сегодняшнего дня в Ивано-Франковской области начали работу 16 блокпостов, которые будут следить за соблюдением карантинных ограничений при пассажирских перевозок, пять из них будут работать круглосуточно. К таким действиям местные власти прибегли из-за напряженной ситуации с Covid-19 в области.

Коронавирус в мире

В Японии задерживается процесс вакцинации из-за перебоев в поставке единственной разрешенной в стране вакцины — Pfizer. В связи с этим прививки пожилым людям придется перенести с апреля на неопределенный срок.

В Израиле кампания вакцинации продвигается очень быстро, по состоянию на 22 февраля почти 3 млн граждан получили уже вторую дозу сыворотки, первую — 4,3 млн человек.

Из-за сложных погодных условий в Америке удалось получить лишь 2 млн доз вакцины от Covid-19, вместо 6.

— Мы рассчитываем быстро наверстать упущенное на этой неделе, сократить это отставание, убедиться, что вакцины доставлены на места, а также уложиться и по срокам, и по графику, — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Правительство Польши намерено ввести въезд в страну только при предъявлении негативного теста на коронавирус.

О новых правилах пересечения границы объявят на этой неделе.

Вакцинация в Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в своем Facebook, что Черниговская область одна из первых в Украине получит вакцину от коронавируса.

Врач лично оценил готовность области к началу вакцинации и заверил, что со временем все желающие смогут получить вакцину бесплатно.