Что делать, когда болит живот во время месячных

Во время менструации женщины часто испытывают боль и спазмы в животе, а иногда даже онемение конечностей. Это вызывает дискомфорт и влияет на продуктивность и эмоциональное состояние женщин.

Однако нормально ли испытывать эти спазмы во время менструации и что делать, когда сильно болит живот, рассказала Фактам ICTV врач-гинеколог медицинского центра Сити клиника Светлана Коханенко.

Симптомы во время менструации

боль внизу живота,

боль в области поясницы и в суставах;

отеки;

головная боль, головокружение;

тошнота, озноб, вздутие живота, увеличение частоты мочеиспускания.

Почему возникают спазмы во время менструации

Внутри матки есть эндометрий — внутренний слой, и есть миометрий — мышечный слой. Во время менструации эндометрий отторгается, соответственно, этот процесс может вызвать некоторые дискомфортные изменения.

Также во время десквамации (процесс отторжения эндометрия, — Ред.) шейка матки расширяется, поэтому женщина чувствует ноющие, тянущие боли.

Кроме боли внизу живота у женщин часто во время менструации возникает запор или диарея.

— Это зависит от анатомических особенностей женщины. Матка может быть расположена ближе к передней части таза, что вызывает боль внизу живота, а может быть наклонена назад, таким образом женщина будет чувствовать дискомфорт в области поясницы, — утверждает врач.

Почему болит живот во время менструации

Причины боли в животе во время менструации могут быть разные.

— Сильно болит, потому что что-то не так в организме. Это может быть какое-то воспаление в женских половых органах или наличие заболеваний: ендоментиоз, аденомиоз, возможно, есть кисты в яичниках, проблемы внутри матки. Они могут приводить к болезненной менструации, — говорит специалист.

Также она отмечает, что небольшая боль во время менструации может быть, но в том случае, если она не мешает женщине.

Некоторые люди считают, что после беременности сильные боли во время месячных могут пройти. Но это не всегда так. Первое, что нужно сделать — это выяснить причину.

Можно ли пить таблетки

— Чтобы обезболить ощущения во время менструации, лучше принимать НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты. Это может быть ибупрофен, нимесил, но не спазмолитики, — отметила врач.

По словам специалиста, НПВП более эффективны и безопасны, чем другие виды обезболивающих.

Также во время приема оральных контрацептивов менструация проходит с меньшим количеством боли и выделений. Их могут рекомендовать для приема во время вторичной стадии дисменореи (болезненной менструации, — Ред.).

Однако не стоит заниматься самолечением и принимать контрацептивы без консультации врача, ведь они могут ухудшить ситуацию и повлиять на гормональное состояние женщины.

Когда стоит обратиться к врачу

Если менструация проходит так, что это снижает качество жизни, например, такие сильные боли, которые заставляют женщину остаться дома, принимать несколько таблеток обезболивающего — это не норма.

Важно во время менструации следить за количеством и цветом выделений. Если женщина меняет прокладку большого размера каждые два часа, то следует немедленно обратиться к врачу, ведь это признак кровотечения.

— Если вы замечаете выделение с большими сгустками крови, это также может быть признаком заболевания и после менструации стоит прийти на осмотр к врачу-гинекологу, — говорит врач.

Здоровые выделения должны быть обычного бурого цвета. Если это слишком яркая кровь, или слишком темная, ближе к коричневому, также стоит обратиться за помощью.

— Хочу подчеркнуть, что наличие кровянистых выделений, когда месячных не должно быть, длинная менструация, которая длится 10 дней — это звоночек, что нужно идти к врачу. Нормальная менструация длится от трех до семи дней, — говорит Коханенко.

Когда появляются первые признаки беременности

Симптомы беременности у женщин индивидуальны. Но наиболее распространенные — задержка менструации, изменения в молочных железах и тошнота.

Чаще всего эти симптомы появляются на 4-5-й неделе беременности.

Если вы чувствуете признаки беременности, то лучше сразу дома пройдите быстрый тест на беременность. Лучше делать тест с первого дня задержки.

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