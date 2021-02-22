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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Можно ли вылечить воспаление легких дома — объяснение врача

Одна из самых распространенных и поддающихся к профилактике болезней — пневмония. Но не стоит недооценивать серьезность этой болезни, ведь по данным ВОЗ, каждые 20 секунд от этой инфекции умирает один ребенок в мире.

запалення легень

Факты ICTV пообщались с врачом-терапевтом Фаллахой Нуржахан об основных симптомах пневмонии, как правильно лечить болезнь и о главных правилах профилактики.

Что такое пневмония

Пневмония — это острое инфекционное воспаление легких, которое локализуется прежде всего в воздушных пузырьках, которые называются альвеолами. У здорового человека альвеолы ​​наполнены воздухом и нормально функционируют при дыхании.

А у больного пневмонией в альвеолах накапливаются слизь и жидкость, которые вызывают боль при дыхании и ограничивают поступление кислорода.

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Причины болезни: бактерии, вирусы, грибы, простейшие, которые передаются при контакте с инфицированными людьми, или же осложнение другой болезни.

Симптомы воспаления легких

  • высокая температура, озноб, дрожь;
  • слабость, недомогание, головная боль;
  • появление одышки;
  • кашель;
  • боль в грудной клетке.

Кто в зоне риска

  • люди в возрасте от 65 лет;
  • люди с ослабленным иммунитетом;
  • наличие иммунодефицита;
  • состояние после трансплантации;
  • наличие хронических заболеваний: сахарный диабет, сердечно-сосудистая патология, хронические заболевания легких;
  • курение, алкоголизм, наркомания.

запалення легень

Что делать в случае появления симптомов

— Всем пациентам с признаками пневмонии необходимо обратится к терапевту по месту жительства. Если есть подозрение на заболевание, специалист может порекомендовать дополнительно провести рентгенографию органов грудной полости в двух проекциях или компьютерную томографию, — отметила врач.

Также врач назначит пациенту сделать общий и биохимический анализ крови. После полной диагностики и подтверждения диагноза Пневмония специалист назначит все необходимые медикаменты.

Можно ли вылечить воспаление легких дома

Только специалист решает, возможно ли лечение пациента в домашних условиях. Самолечение без консультации врача может не только не дать необходимого воздействия на возбудителя заболевания, но и нанести вред организму, — утверждает Нуржахан.

Подбор и определение вида лечения происходит с учетом индивидуального состояния пациента:

  • возраст;
  • степень тяжести патологии;
  • сопутствующие болезни;
  • побочные действия препарата;
  • аллергические реакции.

Рекомендации по лечению пневмонии дома

По словам специалиста, если врач определил, что лечение возможно в домашних условиях, дополнительно к назначенной терапии необходимо:

  • пить много теплой жидкости;
  • проводить дыхательную гимнастику для улучшения вентиляции легких — в интернете доступны упражнения Стрельниковой;
  • полезным будет применение вибрационного массажа грудной клетки;
  • после острой фазы болезни рекомендуется лечебная физкультура;
  • больной пневмонией нуждается в диетическом питании: овощи, фрукты и витаминные комплексы, мясные и куриные бульоны;
  • помещение, где находится больной, необходимо проветривать не менее трех раз в сутки.

Также рекомендуется пульсоксиметрия — это определение насыщения крови кислородом.

вакцинація

Профилактика воспаления легких

Профилактика пневмонии у детей и взрослых предусматривает укрепление иммунитета. Прежде всего питание должно быть сбалансированным и достаточным. Особенно важно это для новорожденных: грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни укрепит иммунитет малыша.

— Каждому человеку следует вести здоровый образ жизни, закаляться, соблюдать правила личной гигиены, — отметила терапевт.

Заботьтесь о чистоте в доме, проветривайте помещение и бросьте курить или хотя бы не курите в помещении и когда рядом дети.

Кроме того, специалист отметила, что рекомендована вакцинация в сезон от гриппа и пневмококковой инфекции, поскольку эти возбудители в большинстве случаев вызывают пневмонию.

Осложнения пневмонии

За период с января по август 2020 года, от пневмонии в Украине умерло 4 026 человек.

Воспаление вызывает ряд осложнений, которые могут привести к смерти: отек легких, экссудативный плеврит, острая дыхательная недостаточность, острая сердечно-легочная недостаточность, менингит, миокардит, гломерулонефрит, эндокардит и др.

Подробнее об осложнениях от воспаления легких читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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