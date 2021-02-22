Одна из самых распространенных и поддающихся к профилактике болезней — пневмония. Но не стоит недооценивать серьезность этой болезни, ведь по данным ВОЗ, каждые 20 секунд от этой инфекции умирает один ребенок в мире.
Факты ICTV пообщались с врачом-терапевтом Фаллахой Нуржахан об основных симптомах пневмонии, как правильно лечить болезнь и о главных правилах профилактики.
Что такое пневмония
Пневмония — это острое инфекционное воспаление легких, которое локализуется прежде всего в воздушных пузырьках, которые называются альвеолами. У здорового человека альвеолы наполнены воздухом и нормально функционируют при дыхании.
А у больного пневмонией в альвеолах накапливаются слизь и жидкость, которые вызывают боль при дыхании и ограничивают поступление кислорода.
Причины болезни: бактерии, вирусы, грибы, простейшие, которые передаются при контакте с инфицированными людьми, или же осложнение другой болезни.
Симптомы воспаления легких
- высокая температура, озноб, дрожь;
- слабость, недомогание, головная боль;
- появление одышки;
- кашель;
- боль в грудной клетке.
Кто в зоне риска
- люди в возрасте от 65 лет;
- люди с ослабленным иммунитетом;
- наличие иммунодефицита;
- состояние после трансплантации;
- наличие хронических заболеваний: сахарный диабет, сердечно-сосудистая патология, хронические заболевания легких;
- курение, алкоголизм, наркомания.
Что делать в случае появления симптомов
— Всем пациентам с признаками пневмонии необходимо обратится к терапевту по месту жительства. Если есть подозрение на заболевание, специалист может порекомендовать дополнительно провести рентгенографию органов грудной полости в двух проекциях или компьютерную томографию, — отметила врач.
Также врач назначит пациенту сделать общий и биохимический анализ крови. После полной диагностики и подтверждения диагноза Пневмония специалист назначит все необходимые медикаменты.
Можно ли вылечить воспаление легких дома
— Только специалист решает, возможно ли лечение пациента в домашних условиях. Самолечение без консультации врача может не только не дать необходимого воздействия на возбудителя заболевания, но и нанести вред организму, — утверждает Нуржахан.
Подбор и определение вида лечения происходит с учетом индивидуального состояния пациента:
- возраст;
- степень тяжести патологии;
- сопутствующие болезни;
- побочные действия препарата;
- аллергические реакции.
Рекомендации по лечению пневмонии дома
По словам специалиста, если врач определил, что лечение возможно в домашних условиях, дополнительно к назначенной терапии необходимо:
- пить много теплой жидкости;
- проводить дыхательную гимнастику для улучшения вентиляции легких — в интернете доступны упражнения Стрельниковой;
- полезным будет применение вибрационного массажа грудной клетки;
- после острой фазы болезни рекомендуется лечебная физкультура;
- больной пневмонией нуждается в диетическом питании: овощи, фрукты и витаминные комплексы, мясные и куриные бульоны;
- помещение, где находится больной, необходимо проветривать не менее трех раз в сутки.
Также рекомендуется пульсоксиметрия — это определение насыщения крови кислородом.
Профилактика воспаления легких
Профилактика пневмонии у детей и взрослых предусматривает укрепление иммунитета. Прежде всего питание должно быть сбалансированным и достаточным. Особенно важно это для новорожденных: грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни укрепит иммунитет малыша.
— Каждому человеку следует вести здоровый образ жизни, закаляться, соблюдать правила личной гигиены, — отметила терапевт.
Заботьтесь о чистоте в доме, проветривайте помещение и бросьте курить или хотя бы не курите в помещении и когда рядом дети.
Кроме того, специалист отметила, что рекомендована вакцинация в сезон от гриппа и пневмококковой инфекции, поскольку эти возбудители в большинстве случаев вызывают пневмонию.
Осложнения пневмонии
За период с января по август 2020 года, от пневмонии в Украине умерло 4 026 человек.
Воспаление вызывает ряд осложнений, которые могут привести к смерти: отек легких, экссудативный плеврит, острая дыхательная недостаточность, острая сердечно-легочная недостаточность, менингит, миокардит, гломерулонефрит, эндокардит и др.
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