Одна из самых распространенных и поддающихся к профилактике болезней — пневмония. Но не стоит недооценивать серьезность этой болезни, ведь по данным ВОЗ, каждые 20 секунд от этой инфекции умирает один ребенок в мире.

Факты ICTV пообщались с врачом-терапевтом Фаллахой Нуржахан об основных симптомах пневмонии, как правильно лечить болезнь и о главных правилах профилактики.

Что такое пневмония

Пневмония — это острое инфекционное воспаление легких, которое локализуется прежде всего в воздушных пузырьках, которые называются альвеолами. У здорового человека альвеолы ​​наполнены воздухом и нормально функционируют при дыхании.

А у больного пневмонией в альвеолах накапливаются слизь и жидкость, которые вызывают боль при дыхании и ограничивают поступление кислорода.

Причины болезни: бактерии, вирусы, грибы, простейшие, которые передаются при контакте с инфицированными людьми, или же осложнение другой болезни.

Симптомы воспаления легких

высокая температура, озноб, дрожь;

слабость, недомогание, головная боль;

появление одышки;

кашель;

боль в грудной клетке.

Кто в зоне риска

люди в возрасте от 65 лет;

люди с ослабленным иммунитетом;

наличие иммунодефицита;

состояние после трансплантации;

наличие хронических заболеваний: сахарный диабет, сердечно-сосудистая патология, хронические заболевания легких;

курение, алкоголизм, наркомания.

Что делать в случае появления симптомов

— Всем пациентам с признаками пневмонии необходимо обратится к терапевту по месту жительства. Если есть подозрение на заболевание, специалист может порекомендовать дополнительно провести рентгенографию органов грудной полости в двух проекциях или компьютерную томографию, — отметила врач.

Также врач назначит пациенту сделать общий и биохимический анализ крови. После полной диагностики и подтверждения диагноза Пневмония специалист назначит все необходимые медикаменты.

Можно ли вылечить воспаление легких дома

— Только специалист решает, возможно ли лечение пациента в домашних условиях. Самолечение без консультации врача может не только не дать необходимого воздействия на возбудителя заболевания, но и нанести вред организму, — утверждает Нуржахан.

Подбор и определение вида лечения происходит с учетом индивидуального состояния пациента:

возраст;

степень тяжести патологии;

сопутствующие болезни;

побочные действия препарата;

аллергические реакции.

Рекомендации по лечению пневмонии дома

По словам специалиста, если врач определил, что лечение возможно в домашних условиях, дополнительно к назначенной терапии необходимо:

пить много теплой жидкости;

проводить дыхательную гимнастику для улучшения вентиляции легких — в интернете доступны упражнения Стрельниковой;

полезным будет применение вибрационного массажа грудной клетки;

после острой фазы болезни рекомендуется лечебная физкультура;

больной пневмонией нуждается в диетическом питании: овощи, фрукты и витаминные комплексы, мясные и куриные бульоны;

помещение, где находится больной, необходимо проветривать не менее трех раз в сутки.

Также рекомендуется пульсоксиметрия — это определение насыщения крови кислородом.

Профилактика воспаления легких

Профилактика пневмонии у детей и взрослых предусматривает укрепление иммунитета. Прежде всего питание должно быть сбалансированным и достаточным. Особенно важно это для новорожденных: грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни укрепит иммунитет малыша.

— Каждому человеку следует вести здоровый образ жизни, закаляться, соблюдать правила личной гигиены, — отметила терапевт.

Заботьтесь о чистоте в доме, проветривайте помещение и бросьте курить или хотя бы не курите в помещении и когда рядом дети.

Кроме того, специалист отметила, что рекомендована вакцинация в сезон от гриппа и пневмококковой инфекции, поскольку эти возбудители в большинстве случаев вызывают пневмонию.

Осложнения пневмонии

За период с января по август 2020 года, от пневмонии в Украине умерло 4 026 человек.

Воспаление вызывает ряд осложнений, которые могут привести к смерти: отек легких, экссудативный плеврит, острая дыхательная недостаточность, острая сердечно-легочная недостаточность, менингит, миокардит, гломерулонефрит, эндокардит и др.

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