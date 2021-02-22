У людей, которые имеют нерегулярный сон и сбитый режим, увеличивается риск возникновения депрессии в долгосрочной перспективе. А в краткосрочной у людей с проблемным сном проявляется плохое настроение.

Об этом свидетельствует исследование ученых из Мичиганского университета. В нем приняли участие 2100 медиков-студентов, которые стажировались в больницах.

Обычно у них были напряженные рабочие дни и нерегулярные графики, что сильно влияло на их возможность иметь нормальный режим сна.

Ученые отследили их состояние с помощью смарт-часов, которые фиксировали сон добровольцев. Студенты описывали изменения своего настроения в специальных приложениях. Также они ежеквартально проходить тесты на наличие признаков депрессии.

По результатам исследования, у добровольцев, у которых наиболее сменный график сна, обнаружили признаки депрессии, они также сообщали об изменении настроения. Похожие результаты показали и те, кто постоянно ложился спать поздно или спал меньше нормы.

Ученые утверждают, что в исследовании приняли участие в основном молодые люди, что не является репрезентативной выборкой для широкого населения.

Также они надеются, что другие исследователи будут изучать другие группы населения, используя аналогичные устройства и подходы, чтобы увидеть, подтвердятся ли результаты об изменении режима сна у них.

Как заснуть вовремя

Если у вас проблемы со сном из-за того, что постоянно думаете о своем бизнесе или недостаточно устаете — существуют необычные приемы успокоения ума, которые удивительно эффективны.

Можно попробовать визуализировать себя во время занятия, которое у вас хорошо получается.

Подробнее об эффективных способах как заснуть читайте на Фактах ICTV.

Источник: Nature