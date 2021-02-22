Несмотря на недостаточную изученность течения коронавирусной болезни и опасность смерти от Covid-19, украинцы обращаются к врачам на разных стадиях: иногда сразу, в других случаях — после неудачного самолечения. От их состояния зависит обследование и лечение под наблюдением врача.

У некоторых пациентов фиксируются легкие симптомы, среди которых повышение уровня температуры тела и насморк. Есть и запущенные случаи, говорит президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Украины, врач Иван Сорока.

— Люди посещают врача на разных стадиях заболевания, с различными симптомами. Тот, кто заботится о своем здоровье, приходит с насморком и температурой. Другие обращаются только тогда, когда уже неделю болеют, — отмечает Иван Сорока.

По его словам, от тяжести течения болезни зависит лечение. Некоторых пациентов направляют домой, других же госпитализируют.

Однако сейчас украинские врачи начали использовать современный комплекс, который помогает спасать жизни украинцев на разных стадиях. Это набор уже известных препаратов, его разработали украинские фармакологи.

— Я в своей практике использую комплекс препаратов Волнорез. При цитокиновом шторме, когда есть температура, ухудшены лабораторные показатели, я прописываю его. Этот комплекс препаратов снижает уровень воспаления в организме человека и спасает жизни, — дополняет Иван Сорока.

При обнаружении основных симптомов коронавируса, среди которых высокая температура (выше 38 градусов), сухой кашель, затрудненное дыхание, врач советует сразу обращаться к специалисту и проводить диагностику.

Лишь после нее врач назначит адекватное лечение. Если человека отправляют домой, то успех его лечения зависит от следующих позиций:

соблюдение рекомендаций врача относительно употребления препаратов;

сбалансированное питание;

здоровый сон;

комфортные условия пребывания.

В то же время, несмотря на доступ к значительному количеству препаратов, врачи призывают ни в коем случае не слушать советов родных и знакомых, которые якобы побороли болезнь, и не заниматься самолечением. Это может быть опасно и нанести только вред организму.

Профилактика коронавируса

Актуальными сейчас остаются советы ВОЗ по профилактике коронавируса.

Специалисты советуют тщательно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, культуру чихания и кашля, не трогать лицо руками.

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