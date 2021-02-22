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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Вакцинация от Covid-19 снижает риск госпитализации на 94% — исследование

Новое исследование в Великобритании установило, что вакцинация от коронавируса препаратами Pfizer и Oxford-AstraZeneca снижает риск госпитализации до 94%.

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Исследование проводилось на основе кампании по вакцинации населения в Великобритании и Шотландии.

Ученые из университетов Эдинбурга, Стратклайда, Абердина, Глазго и Сент-Эндрю проанализировали данные 5,4 людей, которым сделали прививку за последние четыре недели.

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Главный исследователь профессор Азиз Шейх, директор Института Ашера при Эдинбургском университете считает эти данные очень обнадеживающими и надеется на положительную динамику в будущем.

— Теперь у нас есть национальные свидетельства по всей стране, что вакцинация обеспечивает защиту от госпитализации Covid-19, — отметил он.

Вакцина Pfizer

Согласно последним исследованиям немецких ученых с участием Минздрава Израиля, вакцина Pfizer предотвращает передачу коронавируса на 89,4% от человека к человеку.

При введении двух доз — на 94%. Эффективность препарата также возрастает по истечении двух недель после прививки.

Источник: LBC

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