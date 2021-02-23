В Украину из Индии отправилась первая партия вакцины против коронавируса от Covishield, которую изготавливают в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute of India) по лицензии Oxford-AstraZeneca.

Чтобы проконтролировать отправку вакцин, в Индию лично отправился министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Украина должна стать одной из первых стран, которые получат эту вакцину из Индии в феврале.

— В дальнейшем, как ожидается, будет поставляться большее количество вакцин, сделанное в Индии, поскольку там наращивается производство, чтобы обеспечить безопасность здоровья Украины и благосостояние всех украинцев, — говорится в сообщение Посольства Индии в Украине.

Индия производит 60% всех вакцин в мире, здесь расположены несколько основных производителей вакцин.

Характеристика вакцины Covishield

Вакцину Covishield изготавливают из ослабленной версии вируса простуды шимпанзе. Его модифицировали, чтобы он был больше похож на коронавирус — однако он не может вызывать болезнь.

Принцип работы таков: вакцину вводят пациенту, она побуждает иммунную систему вырабатывать антитела и готовит ее для атаки на любую коронавирусную инфекцию.

Как и с другими вакцинами, прививки нужно делать дважды с интервалом в несколько недель.

Плюсом для использования вакцины является то, что ее можно хранить при температуре +2…+ 8 градусов, то есть она не требует дополнительного оборудования.

Эффективность вакцины

Результаты международных клинических испытаниям вакцины Oxford-AstraZeneca свидетельствуют, что когда людям вводили половину дозы, а затем полную, эффективность достигла 90%.

Индийский Институт сыворотки крови считает, что Covishield является высокоэффективным препаратом, что доказывают данные исследований III фазы в Великобритании и Бразилии.

Однако группа по вопросам защиты прав пациентов All India Drug Action Network заявила, что утверждение препарата было поспешным, ведь производитель еще не завершил исследование на индийцах.

Вакцина CoviShield переквалифицированf ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию.

Куда еще поставляют вакцину Covishield

В июне 2020 года AstraZeneca заключила лицензионное соглашение с Институтом сыворотки крови на поставку 1 млрд доз для стран с низким и средним уровнем дохода и обязалась обеспечить 400 млн до конца прошлого года.

Одни из первых доз вакцин отправили в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшелы.

Индия также планирует отправлять вакцины Covishield в Шри-Ланку, Афганистан, Маврикию и Бразилию.

Цена вакцины Covishield

Разница между вакцинами Covishield и AstraZeneca как минимум наблюдается в цене. Как утверждают производители, доза индийской вакцины будет стоить примерно $2,74 (200 рупий).

В то же время доза британской вакцины стоит почти вдвое дороже — $4-5 за дозу.

На данный момент украинские власти официально цену индийской вакцины не публиковали.

15 февраля ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и разрешила использовать ее в рамках инициативы COVAX.

Фото: Посольство Индии в Украине