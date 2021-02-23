Иммунитет после вакцины от Covid-19 действует минимум 12 месяцев — Ляшко

Вакцина от Covid-19 — Covishield, которую получила Украина из Индии, сохраняет иммунитет против коронавируса минимум 12 месяцев.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга 23 февраля. В проект бюджетной декларации на следующий год уже закладываются средства на закупку вакцины.

— По нашей информации, как минимум 12 месяцев должен быть иммунитет, — сказал Ляшко.

Также он добавил, что вакцина будет эффективной, если не произойдет мутация коронавируса, которую не предусмотрели.

Для эффективной иммунизации необходимо сделать две инъекции вакциной Covishield внутримышечно с интервалом в 28 дней.

По его словам, в проект бюджетной декларации, который Минздрав подал Министерству финансов, уже предусмотрена необходимая сумма для закупки вакцины против Covid-19 на 2022 год.

Вакцинация от Covid-19 в Украине

Первые вакцины от коронавируса прибыли в Украину. Это 500 тыс. доз препарата компании AstraZeneca.

Именно вакцину Oxford/AstraZeneca 22 февраля первой зарегистрировали в Украине для экстренного медицинского применения.

Ляшко также добавил, что вакцинация от Covid-19 в Украине начнется 24 февраля. На первом этапе вакцинация будет проходить на одной платформе, то есть только мобильными бригадами.

Фото: Минздрав