Люди, которые во время Covid-19 потеряли нюх и вкус, могут не чувствовать их даже через пять месяцев после выздоровления.

Об этом свидетельствует исследование ученых из Квебекского университета, которые изучили симптомы 813 медицинских работников, и обнаружили, что 38% из них не полностью восстановили свои ощущения.

Для участия в исследовании добровольцы заполнили анкеты и прошли тесты. В среднем это проводилось через пять месяцев после заражения коронавирусом, и поэтому исследователи не могут сказать, продолжается ли потеря обоняния и вкуса дольше этого срока, ведь данных еще нет.

— Хотя это новое заболевание, предыдущие исследования показали, что большинство людей теряет обоняние и вкус на ранних его стадиях. Мы хотели пойти дальше и посмотреть, как долго сохраняется потеря этих ощущений и насколько серьезна она у людей с Covid-19, — сказал автор исследования, доктор Йоханнес Фраснелли.

Во время исследования участники оценивали свое обоняние и вкус по шкале от нуля (полное отсутствие ощущений) до 10 (сильное чувство). Средний балл у тех, кто выздоровел от коронавируса, был восемь, тогда как у людей до того, как они заболели, был девять.

С 813 участников 527 потеряли вкусовые ощущения во время начальной болезни. У 200 человек (38%) из них через пять месяцев чувство вкуса и обоняния так и не восстановились.

По словам врача, результаты указывают на то, что у некоторых людей с коронавирусом может храниться нарушение обоняния и вкуса. Поэтому важно и в дальнейшем проводить исследования для определения масштабов неврологических проблем, которые вызывает Covid-19.

Последствия Covid-19

Одним из наименее понятных последствий заражения Covid-19 является нарушение мышления, которое может появиться у тех, кто перенес тяжелую стадию коронавируса.

Ученые обнаружили необычные клетки в мозге человека, который переболел коронавирусом. Вероятно, именно они вызывают нарушения мышления.

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