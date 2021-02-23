В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech, сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Точные сроки поставки препарата Ляшко не назвал, а также не сказал, где будет производиться Pfizer для Украины.

— Вакцинация в Украине будет добровольной, и будет проводиться только зарегистрированными препаратами. В Украине зарегистрировали два препарата. Это препарат Covishield (AstraZeneca), а также зарегистрирована вакцина Pfizer, — сказал главный санврач.

По словам Ляшко, вакцинация в Украине стартует в среду, 24 февраля 2021 года.

— Вакцинацию планируем начать уже завтра, после доставке первых партий с постоянным наращиванием мощностей и развертыванием большего количества пунктов прививки, — сообщил Ляшко.

Первая партия вакцины в Украине

22 февраля вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) зарегистрировали в Украине для экстренного медицинского применения против Covid-19.

Первые 500 тыс. доз вакцины от Covid-19 прибыли в Украину утром 23 февраля. Груз доставил самолет Turkish Airlines.