Каждый пациент, который заключил декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром, имеет право на бесплатный гарантированный государством перечень медицинских услуг.

НСЗУ отметил, что анализы, необходимые для диагностики и определения схемы лечения, входят в Программу медицинских гарантий в 2021 году.

Отдельного пакета с анализами нет, большинство из них предусмотрены в других пакетах, например, пакете бесплатной медицинской помощи на первичке, в пакете амбулаторной помощи и других.

На первом этапе пациент бесплатно может сделать:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

общий анализ мочи;

общий холестерин;

глюкоза крови.

Также украинцы могут получить быстрые тесты на: беременность, тропонин, ВИЧ, вирусные гепатиты, определения антигена SARS-CoV-2.

Если нужны другие анализы, врач направит на специализированное звено и пациент получит их бесплатно в учреждениях, которые имеют договор с НСЗУ на амбулаторную помощь.

Кроме того, инструментальные исследования тоже можно сделать бесплатно. Например, шесть инструментальных исследований для ранней диагностики наиболее распространенных среди украинцев онкозаболеваний, которые являются приоритетными услугами и выделены в отдельные пакеты.

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Это маммография, бронхоскопия, цистоскопия, гистероскопия, гастроскопия и колоноскопия.

Как получить бесплатную диагностику

Для того, чтобы пройти бесплатную диагностику, необходимо электронное направление. В НСЗУ отметили, что это важное условие, так как благодаря направлению, Национальная служба здоровья знает, какому учреждению заплатить за оказанную пациенту услугу.

— В направлении по Программе медицинских гарантий не указывается ни заведение, ни врач, к которому направляют пациента. Только код услуги и информация о медучреждение и врача, который его создал. Место, где получить услуги, пациент выбирает самостоятельно среди медучреждений Украины, у которых есть договор с НСЗУ, — отметили в НСЗУ.

Если пациент обратится без направления, то за услуги придется платить самостоятельно.

Как бесплатно проверить сердце

Наиболее распространенными заболеваниями среди украинцев являются сердечно-сосудистые заболевания, у 68% заканчиваются летальным исходом.

Поэтому диагностика и лечение сердечно-сосудистых болезней входят в Программу медицинских гарантий в 2021 году.

Если семейный врач выписывает направление для пациента с симптомами болезни к кардиологу или, например, УЗИ сердца, то эти услуги также бесплатными.

Подробнее о бесплатной диагностике сердца в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: НСЗУ