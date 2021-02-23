В начале марта в Украине может ухудшиться ситуация с заболеваемостью Covid-19. В среднем количество инфицированных в сутки может вырасти до 6 820 случаев.

Об этом сообщила Национальная академия наук Украины в прогнозе развития эпидемии коронавируса в период с 23 февраля по 8 марта. Наибольшие темпы распространения будут в Винницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

— Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев равна 6 275 (Prophet) і 5 612 (SEIR-U) в течение недели 23 февраля — 1 марта 2021, — отметили в прогнозе.

Ученые также предупредили, что среднее количество новых случаев в течение недели 2-8 марта может составить 6 820.

Кроме того, по статистике летальных случаев, ученые считают самым опасным сопутствующим заболеванием при Covid-19 — диабет.

Летальность при заболевании диабетом для всех возрастных групп составляет 22%, а для возрастной категории 80+ — 46%.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 23 февраля новые случаи коронавируса в Украине зафиксировали в 4 182 человек. От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 153 пациента.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Винницкой (243), Львовской (197) и Киевской (196) областях.

Источник: Национальная академия наук Украины