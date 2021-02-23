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Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Женщины — в группе риска: ученые заявили о проблемах с волосами после Covid-19

Неприятным последствием перенесенного коронавируса может стать частичная потеря волос.

коронавирус

Такое осложнение определили китайские ученые, говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet.

По данным исследователей, у 359 пациентов из 1 655 (22%) фиксировали потерю волос в течение шести месяцев после заражения.

При этом женщины чаще страдали от такой реакции организма.

Кроме того, ученые назвали и другие осложнения, которые фиксировались у людей. Среди них — усталость, боль в мышцах, депрессия, проблемы со сном.

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Опасность самолечения коронавируса

Специалисты призывают в случае фиксирования даже легких симптомов болезни обращаться к врачу.

Несвоевременный визит к доктору сулит более тяжелым течением болезни и осложнениями. При этом не стоит заниматься самолечением.

Подробнее о лечении коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Lancet

Фото: Dreamstime

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