Правильное питание помогает сохранять здоровье всего организма, а также глаза. Полезные вещества насыщают сетчатку глаза, таким образом человек избегает некоторых проблем со зрением.

Об этом заявила врач-офтальмолог Евгения Войток в программе Есть здоровый вопрос. По ее словам, нарушение зрения может быть по разным причинам, а здоровое питание только помогает держать его на уровне.

— Черника и морковь имеют множество полезных веществ. Но вылечить болезнь глаз, откорректировать зрение эти продукты, как и другие, не помогут, — утверждает врач.

Также офтальмолог добавила, что любые методы народной медицины не эффективны, а только могут ухудшить состояние глаз. Следует обращаться к квалифицированному врачу и лечить проблему сразу, чтобы избежать осложнений.

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