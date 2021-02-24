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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Помогают ли черника и морковь в лечении зрения — ответ врача

Правильное питание помогает сохранять здоровье всего организма, а также глаза. Полезные вещества насыщают сетчатку глаза, таким образом человек избегает некоторых проблем со зрением.

морква для зору

Об этом заявила врач-офтальмолог Евгения Войток в программе Есть здоровый вопрос. По ее словам, нарушение зрения может быть по разным причинам, а здоровое питание только помогает держать его на уровне.

— Черника и морковь имеют множество полезных веществ. Но вылечить болезнь глаз, откорректировать зрение эти продукты, как и другие, не помогут, — утверждает врач.

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Также офтальмолог добавила, что любые методы народной медицины не эффективны, а только могут ухудшить состояние глаз. Следует обращаться к квалифицированному врачу и лечить проблему сразу, чтобы избежать осложнений.

Как проверить зрение

Даже людям со зрением в 100% стоит время от времени проверять свое зрение.

Тем, у кого зрение идеальное, можно проверять его раз в два года. Тем, у кого работа связана с компьютером, или тем, кто носит контактные линзы, очки, имеет проблемы со зрением, стоит посещать офтальмолога хотя бы раз в год.

Как проверить зрение онлайн — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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