У беременных женщин, которые заразились Covid-19, нет повышенного риска выкидыша, мертворождения или рождения ребенка с низкой массой тела. Но у инфицированных коронавирусом беременных существует вероятность преждевременных родов.

Об этом свидетельствует исследование Имперского колледжа Лондона. Ученые проанализировали медицинские данные 4 004 беременных женщин с подозрением или подтвержденным Covid-19 в Великобритании и США.

По результатам исследования, ни один ребенок не умер от коронавируса после рождения. Также не было риска мертворождения или низкой массы тела младенцев.

В то же время по медицинским данным пациенток сделали вывод, что на 37 неделе беременности есть высокий риск преждевременных родов.

У 12% женщин из Великобритании, которые имели подозрение или подтвержденный Covid-19 были преждевременные роды. В США преждевременные роды были в 15,7% женщин.

— Открытие того, что инфекция Covid-19 не увеличивает риск мертворождения или смерти ребенка, обнадеживает. Однако подозреваемый или подтвержденный диагноз Covid-19 был связан с более высоким риском преждевременных родов, и не совсем понятно, почему, — утверждает старший автор исследования, профессор Кристоф Лис.

Кроме того, ученые заметили, что у беременных нет повышенного риска смерти. В Великобритании умерло восемь женщин, а в США — четыре.

Исследователи считают, что показатели смертности беременных женщин от Covid-19 не выше, чем у небеременных.

Беременность во время Covid-19

По статистике, беременные женщины болеют Covid-19 не чаще чем все остальные. У 88% женщин в положении — легкое течение болезни.

Врачи утверждают, что тяжелый ход болезни имеют женщины в третьем триместре беременности.

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Источник: Имперский колледж Лондона