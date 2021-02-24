Правильная коррекция — это главное, что нужно для глаза, чтобы он был здоровым. В настоящее время существуют различные методы коррекции и защиты зрения — от обычных очков до специальных фильтров, защищающих от синего спектра света.

Врач-офтальмолог Евгения Войток рассказала Фактам ICTV в программе Есть здоровый вопрос об основных методах коррекции и защиты зрения, как правильно выбрать очки и линзы, а также стоит ли покупать компьютерные очки.

Эффективны ли компьютерные очки

По словам специалиста, нулевые линзы без диоптрий с защитой от синего света действительно помогают снизить напряжение во время работы за компьютером. Детям не рекомендуется носить такие очки.

— Синий свет — это часть солнечного излучения. Нас окружают люминесцентные лампы, дисплеи, диодные источники света — именно они дают высокоэнергетическую часть этого света. Длительное воздействие синего света на сетчатку глаза может вызвать дистрофические процессы, фото-химические стрессы. Поэтому, чтобы сохранить здоровье глаз, не стоит нагружать глаза длительное время, — отметила врач.

Какой способ коррекции зрения выбрать

Очки существуют уже более ста лет. Это древнейший метод коррекции зрения. Но не стоит самостоятельно определять метод коррекции, ведь это может привести к ухудшению зрения. Только квалифицированный врач должен назначать метод лечения и корректировки глаз.

Плюсы очков:

Универсальность. Их могут носить как взрослые, так и маленькие дети;

Бесконтактность. То есть ничего не вставляют в глаза, никак не нарушается нормальная анатомия органа;

Не способствуют развитию инфекций;

Дополнительный метод защиты от капельного попадания в слизистую оболочку глаза вирусных частиц.

— К сожалению, есть случаи, когда очки не способны решить оптическую проблему человека. Поэтому врач может назначить контактные линзы. Это прекрасный метод коррекции, но он требует более тщательного соблюдения правил гигиены, — отметила офтальмолог.

Из-за нарушения правил гигиены часто могут возникнуть осложнения. Врач советует снимать линзы на ночь, поскольку линза — идеальная среда для развития бактерий.

Кроме того, следует постоянно отслеживать динамику болезни вместе с врачом и не менять линзы на другие самостоятельно. Врач отметила, что контактные линзы имеют ограниченный период, когда их можно носить.

— Если говорить об операциях, то это хороший метод восстановления и коррекции зрения. Большое количество пациентов пользуются именно им, ведь они не хотят носить очки или линзы, — подчеркнула Войток.

Как выбрать линзы

Линза — это не просто стекло. Это полимер, который может по-разному пропускать на свет. То есть чем больше света может пройти через линзу, тем лучше у нее оптические свойства.

— Есть линзы нового дизайна, созданные с помощью FreeForm-технологии. В каждой части линзы точечно просчитывается ее сила. Есть линзы, которые имеют несколько диоптрий. Конечно, цена за эти линзы может доходить до 20 тыс. грн, — говорит врач.

На цену линз также влияет покрытия — чем оно лучше, тем дороже она будет стоить.

— Перед выбором линз следует проконсультироваться со специалистом. Не экономьте на своих глазах, ведь вы покупаете очки не каждый день. Но надо быть осторожными, потому что иногда могут продать ненужную, дорогу линзу, которая не принесет пользы, — добавила Войток.

Как проверить зрение

В современном мире человек получает около 80% информации с помощью глаз. Даже людям со зрением в 100% стоит время от времени проверять свое зрение.

Чтобы проверить зрение можно сделать тест на цветоощущение или астигматизм. В то же время к врачу необходимо обратиться, если есть сухость в глазах, чрезмерная слезливость, отечность и покраснение век.

Подробнее о том, как проверить зрение читайте в материале Фактов ICTV.