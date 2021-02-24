Индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech изготовила вакцину от коронавирусной инфекции, которая не нуждается в уколах или других болезненных манипуляциях.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина может присоединиться к испытаниям этой вакцины, которые сейчас находятся на первой стадии.

— Во время переговоров с компанией Bharat Biotech договорились на обоюдную готовность производителя и Украины на участие в клинических испытаниях новой вакцины, которую они изготовили в форме назального спрея или капель. На второй и третьей стадиях мы можем часть клинических испытаний провести в Украине, — отметил Степанов.

Компания планирует завершить клинические испытания в сентябре-октябре этого года, чтобы уже с продуктом выйти на рынок.

Что известно о спрее от Bharat Biotech?

По мнению медицинских специалистов, назальный спрей может изменить правила игры в сфере вакцинации против коронавируса. Ведь его можно будет вводить непосредственно путем распыления или разбрызгивания раствора в ноздри, в отличие от традиционной вакцины, которую необходимо вводить в мышечную ткань.

Также для введения назальной вакцины не нужна помощь врача, ведь ею можно будет прививаться самостоятельно — она ​​не требует инъекций или игл и будет напоминать обычный спрей для носа.

В Bharat Biotech утверждают, если спрей успешно разработают, то он сможет обеспечить иммунитет для большого количества населения за очень короткий срок.

Как действует назальная вакцина?

Цель этой вакцины — доставить дозу непосредственно через дыхательные пути — нос и слизистая оболочка в верхней части горла поглотят дозу и повлекут иммунный ответ, а затем произведут антитела.

Врачи Bharat Biotech говорят, что поскольку спрей непосредственно распыляется на слизистую оболочку, всасывание происходит значительно быстрее, что приводит к быстрому иммунному ответу.

— Интраназальная вакцина будет стимулировать широкий иммунный ответ после распыления в нос человека и нейтрализует ответы IgG, слизистой оболочки IgA и Т-клеток, создавая иммунный ответ на месте инфекции, которая находится в слизистой оболочке носа, что важно как для блокирования инфекции, так и для передачи Covid -19, — говорится в отчете Bharat Biotech.

Компания также утверждает, что вакцина не только поможет вызвать иммунный ответ против вируса в организме, но и поможет значительно снизить передачу.

В Bharat Biotech также сообщили, что компания выбрала разработку интраназальной вакцины, поскольку их исследования доказали, что назальный путь вакцинации имеет отличный потенциал вакцинации из-за организованной иммунной системы слизистой оболочки носа.

Преимущества назальной вакцины

Использование путем распыления инъекции в ноздри человека;

Для хранения не нужны особые условия, как для традиционных вакцин, что сократит сроки доставки вакцины;

Поможет уменьшить использование шприцев, игл и других компонентов, такие как спиртовые тампоны и специальное медицинское оборудования для введения вакцин;

Поскольку BBV154 является неинвазивной вакциной — это устраняет травмы и инфекции, которые могут быть связаны с иглой;

Это будет разовая доза, для которой необходимо несколько капель.

Как происходила разработка?

Эта вакцина была разработана на основе вакцины Covishield. Специалисты использовали тот же аденовирус, который является обычным вирусом и обнаруживается у шимпанзе. Это будет инактивированная вакцина.

До сих пор компания проводила клинические испытания спрея на животных. В Bharat Biotech заявили, что эта вакцина доказала свой превосходную защиту от Covid-19. Вакцина прошла испытания на мышах и хомяках, которые были иммунизированы одной дозой этой вакцины.

Результаты признаны как такие, что «обеспечивают клиренс вируса как в нижних, так и в верхних дыхательных путях у всех животных».

Компания Bharat Biotech подала заявку на первую и вторую фазы клинических испытаний в Индии. Сейчас она получила одобрение на первую фазу клинических испытаний этой вакцины Генеральным контролером по лекарственным средствам Индии и вскоре, вероятно, начнет свои клинические испытания на людях.

Ожидается, что компания наберет 75 человек добровольцев, на которых испытают спрей. Отчет об исследовании испытаний первой фазы будет предоставлен Генеральному контролеру по лекарственным средствам Индии, после чего, в случае успеха, он пройдет дальнейшие испытания.

Что известно о вакцине Covaxin?

Ее разработала индийская компания Bharat Biotech и она стала первой местной вакциной, которую одобрили для экстренного применения в Индии в начале 2021 года. В то же время производитель до сих пор не предоставил результатов третьей фазы испытаний препарата.

В Bharat Biotech в понедельник, 22 февраля, заявили, что промежуточные результаты третьего этапа клинических исследований обнародуют примерно через две недели. Часть эпидемиологов критиковала решение одобрить Covaxin из-за отсутствия окончательных данных о безопасности и эффективности препарата.

Сейчас Индия заказала у производителя не менее 10 млн доз препарата.

Источник: The New Indian Express