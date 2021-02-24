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Марія Степанюк |

Как будет действовать вакцина и ее преимущества: что известно о спрее от Bharat Biotech

Индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech изготовила вакцину от коронавирусной инфекции, которая не нуждается в уколах или других болезненных манипуляциях.

bharat biotech

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина может присоединиться к испытаниям этой вакцины, которые сейчас находятся на первой стадии.

— Во время переговоров с компанией Bharat Biotech договорились на обоюдную готовность производителя и Украины на участие в клинических испытаниях новой вакцины, которую они изготовили в форме назального спрея или капель. На второй и третьей стадиях мы можем часть клинических испытаний провести в Украине, — отметил Степанов.

Компания планирует завершить клинические испытания в сентябре-октябре этого года, чтобы уже с продуктом выйти на рынок.

Что известно о спрее от Bharat Biotech?

По мнению медицинских специалистов, назальный спрей может изменить правила игры в сфере вакцинации против коронавируса. Ведь его можно будет вводить непосредственно путем распыления или разбрызгивания раствора в ноздри, в отличие от традиционной вакцины, которую необходимо вводить в мышечную ткань.

Также для введения назальной вакцины не нужна помощь врача, ведь ею можно будет прививаться самостоятельно — она ​​не требует инъекций или игл и будет напоминать обычный спрей для носа.

В Bharat Biotech утверждают, если спрей успешно разработают, то он сможет обеспечить иммунитет для большого количества населения за очень короткий срок.

Как действует назальная вакцина?

Цель этой вакцины — доставить дозу непосредственно через дыхательные пути — нос и слизистая оболочка в верхней части горла поглотят дозу и повлекут иммунный ответ, а затем произведут антитела.

Врачи Bharat Biotech говорят, что поскольку спрей непосредственно распыляется на слизистую оболочку, всасывание происходит значительно быстрее, что приводит к быстрому иммунному ответу.

— Интраназальная вакцина будет стимулировать широкий иммунный ответ после распыления в нос человека и нейтрализует ответы IgG, слизистой оболочки IgA и Т-клеток, создавая иммунный ответ на месте инфекции, которая находится в слизистой оболочке носа, что важно как для блокирования инфекции, так и для передачи Covid -19, — говорится в отчете Bharat Biotech.

Компания также утверждает, что вакцина не только поможет вызвать иммунный ответ против вируса в организме, но и поможет значительно снизить передачу.

В Bharat Biotech также сообщили, что компания выбрала разработку интраназальной вакцины, поскольку их исследования доказали, что назальный путь вакцинации имеет отличный потенциал вакцинации из-за организованной иммунной системы слизистой оболочки носа.

Преимущества назальной вакцины

  • Использование путем распыления инъекции в ноздри человека;
  • Для хранения не нужны особые условия, как для традиционных вакцин, что сократит сроки доставки вакцины;
  • Поможет уменьшить использование шприцев, игл и других компонентов, такие как спиртовые тампоны и специальное медицинское оборудования для введения вакцин;
  • Поскольку BBV154 является неинвазивной вакциной — это устраняет травмы и инфекции, которые могут быть связаны с иглой;
  • Это будет разовая доза, для которой необходимо несколько капель.

Как происходила разработка?

Эта вакцина была разработана на основе вакцины Covishield. Специалисты использовали тот же аденовирус, который является обычным вирусом и обнаруживается у шимпанзе. Это будет инактивированная вакцина.

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До сих пор компания проводила клинические испытания спрея на животных. В Bharat Biotech заявили, что эта вакцина доказала свой превосходную защиту от Covid-19. Вакцина прошла испытания на мышах и хомяках, которые были иммунизированы одной дозой этой вакцины.

Результаты признаны как такие, что «обеспечивают клиренс вируса как в нижних, так и в верхних дыхательных путях у всех животных».

Компания Bharat Biotech подала заявку на первую и вторую фазы клинических испытаний в Индии. Сейчас она получила одобрение на первую фазу клинических испытаний этой вакцины Генеральным контролером по лекарственным средствам Индии и вскоре, вероятно, начнет свои клинические испытания на людях.

bharat biotech

Фото: Depositphotos

Ожидается, что компания наберет 75 человек добровольцев, на которых испытают спрей. Отчет об исследовании испытаний первой фазы будет предоставлен Генеральному контролеру по лекарственным средствам Индии, после чего, в случае успеха, он пройдет дальнейшие испытания.

Что известно о вакцине Covaxin?

Ее разработала индийская компания Bharat Biotech и она стала первой местной вакциной, которую одобрили для экстренного применения в Индии в начале 2021 года. В то же время производитель до сих пор не предоставил результатов третьей фазы испытаний препарата.

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В Bharat Biotech в понедельник, 22 февраля, заявили, что промежуточные результаты третьего этапа клинических исследований обнародуют примерно через две недели. Часть эпидемиологов критиковала решение одобрить Covaxin из-за отсутствия окончательных данных о безопасности и эффективности препарата.

Сейчас Индия заказала у производителя не менее 10 млн доз препарата.

Источник: The New Indian Express

Фото: Depositphotos

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