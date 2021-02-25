Вакцины от Covid-19 доставили уже во все регионы Украины, поэтому иммунизация началась 25 февраля во всех областях.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в социальных сетях.

25 февраля вакцинация от Covid-19 началась в Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ровенской, Волынской, Кировоградской, Харьковской областях и Киеве.

Он отметил, что в первый день вакцинации, 24 февраля, сделали 159 прививок:

Черкасская область — 80 прививок;

Черниговская область — 10 прививок;

Киевская область — 19 прививок;

Житомирская область — 40 прививок;

Винницкая область — 10 прививок.

Вакцинация в Украине

25 февраля в Киеве сделали первую прививку от коронавируса. Первым вакцинированным стал заведующий отделением инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Алексей Куценко.

Минздрав передал Киеву 42 600 доз вакцин против коронавируса производства Oxford/AstraZeneca (Covishield).

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Источник: Виктор Ляшко

Фото: Виктор Ляшко