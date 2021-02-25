PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

25 февраля во всех областях Украины началась вакцинация от Covid-19

Вакцины от Covid-19 доставили уже во все регионы Украины, поэтому иммунизация началась 25 февраля во всех областях.

Віктор Ляшко

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в социальных сетях.

25 февраля вакцинация от Covid-19 началась в Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ровенской, Волынской, Кировоградской, Харьковской областях и Киеве.

Он отметил, что в первый день вакцинации, 24 февраля, сделали 159 прививок:

  • Черкасская область — 80 прививок;
  • Черниговская область — 10 прививок;
  • Киевская область — 19 прививок;
  • Житомирская область — 40 прививок;
  • Винницкая область — 10 прививок.

Вакцинация в Украине

25 февраля в Киеве сделали первую прививку от коронавируса. Первым вакцинированным стал заведующий отделением инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Алексей Куценко.

Минздрав передал Киеву 42 600 доз вакцин против коронавируса производства Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Виктор Ляшко

Фото: Виктор Ляшко

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх