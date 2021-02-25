Covid-вакцина Pfizer эффективна на 94% — исследование

Новое исследование в Израиле показало, что вакцина от коронавируса от компании Pfizer эффективна на 94%. Однако для этого нужно вакцинироваться препаратом в два этапа.

Исследование провел Научно-исследовательский институт Clalit, в котором приняли участие около 1,2 млн человек. В ходе исследования изучили влияние препарата на организм около 600 тыс. вакцинированных людей против такой же контрольной группы тех, кто не делал иммунизацию.

Вакцина, разработанная американским производителем лекарств Pfizer и немецкой компанией BioNTech, также эффективна против нового штамма коронавируса, впервые выявленного в Великобритании. Однако исследование не пролило свет на то, как вакцина Pfizer будет действовать против другого вида Covid-19, впервые обнаруженного в Южной Африке.

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Исследование стало первым анализом национальной стратегии вакцинации против Covid-19, прошедшим экспертную оценку. Вскоре планируют сравнить реакцию организма людей, получивших прививку, а также невакцинированных людей с аналогичной историей болезни, полом, возрастом и географическими характеристиками.

По крайней мере, три исследования из Израиля также показали, что вакцина может снизить передачу коронавируса, но специалисты предупредили, что необходимо провести больше исследований, чтобы сделать более четкие выводы.

Вакцинация в Украине

По состоянию на утро 25 февраля в Украине сделали 159 прививок против Covid-19. Вакцинация в Украине началась 24 февраля. То есть такое количество людей вакцинировали только за первые сутки.

Украинцы получили только первую дозу вакцины. Иммунизацию планируется проводить в два этапа, поскольку для эффективности индийской вакцины нужно сделать две прививки каждому человеку. Первый раз нужно ввести половину дозы, а второй — всю дозу препарата. Больше всего прививок провели в Черкасской области.