Течение коронавируса у пациентов на Закарпатье изменился. Люди, которые уже переболели Covid-19, начали болеть повторно.

Об этом рассказал Фактам ICTV главный врач Закарпатской областной инфекционной больницы Михаил Поляк. По его словам, сейчас не доказано, что на Закарпатье есть новый штамм Covid-19, ведь в Украине не делают тестов на его определение.

— Но люди, которые имеют защиту от болезни, стали повторно болеть. Это означает, что возможно из Запада к нам завезли новый штамм Covid-19. Вероятно, что это штамм именно из Великобритании, ведь большое количество работников приехали именно оттуда, — утверждает врач.

По его словам, в соседних странах тоже фиксировали этот штамм, поэтому вероятность его ввоза в Украину увеличивается.

Поляк также добавил, что новые симптомы штамма Covid-19, как глухота, диарея, тошнота, проявлялись у больных ранее.

— Диарея может быть с самого начала инфицирования Covid-19. Нет таких органов и систем. которые не может поразить коронавирус. К примеру, депрессивный синдром, потеря обоняния, слуха, вкуса, которые являются следствием поражения нервной системы. Но есть факт того, что стало больше тяжелых больных, то есть вирус передается быстрее, — говорит врач.

Он добавил, что сейчас областная клиническая больница на Закарпатье загружена на 94%.

Коронавирус в Украине

25 февраля 2021 коронавирус в Украине подтвердили в 1 325 841 человека. В стране резко ухудшилась эпидситуация, за последние сутки обнаружили 8 147 новых случаев болезни.

Умерло в Украине от Covid-19 за сутки 135 человек, за время пандемии — 25 596. выздоровели за сутки 3 889 украинцев, в общем — 1 159 311.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), Винницкой (639) областях и г.Киев (652).