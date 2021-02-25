В одесском Институте глазных болезней и тканевой терапии имени Владимира Филатова впервые в мире провели операцию по удалению большой опухоли глаза методом электросварки.

В 21-летней девушки был синдром Стюрж-Вебера и большая опухоль глаза — ее диаметр составлял примерно 17 миллиметров. Опухоль занимала треть объема глазного яблока, росла и провоцировала отслойку сетчатки. Это редкая болезнь, которая возникает один раз на 60 тыс.

Известные методы лечения оказались неэффективными, ведь новообразования было большое. Во время операции, которая длилась около часа, врачи применяли высокочастотное электросваривание биологических тканей.

— После того, как мы удалили опухоль, сетчатка прилегла на место. И это позволило пациентке уже в первые дни после операции получить минимальное зрение. Она уже могла сосчитать пальцы, — утверждает хирург, проводивший операцию, Николай Уманец.

По его словам, ответственность во время операции была большой, ведь когда делаешь что-то впервые, то спросить совет у коллеги, который уже это делал, невозможно.

Директор Института Филатова Наталья Пасечникова рассказала, что методикой этой уникальной операции заинтересовались врачи из Швеции, Германии и США.

К слову, в США провели первую в истории пересадку лица и трансплантацию рук. Операции провели 22-летнему американцу из Нью-Джерси Джо ДиМео.

До этой операции в мире провели около 50 пересадок лица и около 100 трансплантаций рук. Но еще ни разу не удавалось успешно провести обе трансплантации одновременно одному пациенту.

Источник: Институт им. В.П.Филатова