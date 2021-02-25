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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Германия проверила образцы из Украины на наличие штаммов Covid-19 — результаты

Немецкая лаборатория в клинике Шарите проверила 48 образцов из Украины на наличие новых штаммов коронавируса и не обнаружила их ни в одном образце.

Аналізи

Об отправке еще одной партии тестов с подозрением на южноафриканский и британский штаммы сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— Сейчас снова отправляем. Это будет такой постоянный процесс, чтобы выявить новые штаммы, — отметил Степанов.

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Сейчас Украина не имеет собственных тестов для выявления новых мутаций коронавируса, поэтому каждый подозрительный образец нужно отправлять в специальную лабораторию за границу.

Подозрение на новые штаммы на Закарпатье

Главный врач Закарпатской областной инфекционной больницы Михаил Поляк считает, что в Украине уже есть британский штамм коронавируса на Закарпатье.

Такое предположение врач выразил из-за роста количества повторных заражений в регионе и связывает это с возвращением большого количества работников с запада.

Источник: Максим Степанов

Фото: Pixabay

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