Старт глобальной вакцинации в Украине, подозрение на новый штамм коронавируса на Закарпатье и новейшие мировые исследования вакцин — Факты ICTV собрали главные новости о пандемии за 25 февраля.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что сегодня начнется вакцинация от Covid-19 во всех регионах страны.

О старте вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже объявили Львовская, Донецкая, Винницкая, Житомирская, Черкасская и Черновицкая области.

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Прививки от коронавируса начали делать и в Киеве, одним из первых провакцинировался заведующий отделением инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Алексей Куценко.

Мужчина отметил, что не испытывает никакого ухудшения самочувствия.

В то же время на Закарпатье люди начали повторно болеть коронавирусом, с другим течением болезни.

Главный врач Закарпатской областной инфекционной больницы Михаил Поляк считает, что граждан поражает новый штамм болезни, ведь в последнее время много работников вернулись из западных стран.

Коронавирус в мире

Новое исследование израильских ученых показало, что эффективность сыворотки Pfizer составляет 94%, но только при условии двухэтапной вакцинации.

В исследовании Научно-исследовательского института Clalit приняли участие около 1,2 млн человек, 600 тыс. из которых сделали прививки препаратом Pfizer.

Куба сообщила о старте промышленного производства собственной вакцины от Covid-19. Она называется Abdala, производить ее кубинская фармацевтическая компания BioCubaFarma.

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Президент США Джо Байден объявил о продлении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за ситуации с распространением коронавируса.

По мнению президента, пандемия продолжает представлять высокий риск для здоровья и безопасности нации, несмотря на то, что в Америке вакцинировались уже 66,5 млн человек.

Ограничения усиливает и Швеция, ведь рост количества больных может привести к еще одной вспышки инфекции.

— Существует значительный риск так называемой третьей волны. Мои, ваши и наши совместные действия определят то, что произойдет, — подчеркнул премьер-министр Стефан Левен.

Финляндия также вводит строгий локдаун с 8 марта из-за напряженной ситуации с Covid-19. Тривитимае он три недели, а по их закинчинню ограничения начнут постепенно ослаблять.

Карантин в Украине

По состоянию на 25 февраля в красной карантинной зоне находятся Ивано-Франковская и Черновицкая области, в оранжевой — Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.

Другие области пока относятся к желтой зоны, но из-за стремительного роста количества случаев Киевской области, она тоже может попасть в оранжевую зону.