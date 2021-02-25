У новорожденного ребенка в Детской национальной больнице в Вашингтоне обнаружили новый штамм Covid-19. Вирусная нагрузка у него была в 51 418 раз выше, чем у других маленьких пациентов.

Ученые исследовали геном вируса у ребенка, который прошел лечение от Covid-19 в сентябре и выздоровел. Затем было обнаружено восемь других случаев этого варианта в атлантических регионах США.

По словам исследователей, этот штамм имеет другую структуру белка-шипа, которая может сделать его более заразным. Но ученые не узнали, может ли он провоцировать образование огромного количества вирусных частиц.

Врач из Медицинской школы Массачусетского университета в Вустере Джереми Любан утверждает, что вирусная нагрузка в носу младенца не может не шокировать. Причиной мутации может быть то, что у новорожденного незрелая иммунная система, которая позволила вирусу бесконтрольно размножаться.

По данным Американской академии педиатрии и Ассоциации детских больниц, за последние пять месяцев количество случаев заболевания коронавирусом у детей возросло. Сейчас ученые не понимают, какие последствия могут остаться у детей после Covid-19.

Последствия Covid-19

Одним из наименее понятных последствий заражения Covid-19 является нарушение мышления, которое может появиться у тех, кто перенес тяжелую стадию коронавируса. Также существует большой риск потери волос после Covid-19.

Сейчас ученые активно исследуют, к каким последствиям может приводить заражение коронавирусом нового типа для людей с хроническими болезнями сердца и другими состояниями, которые связаны с работой этого органа — например, ожирением или диабетом.

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Источник: Sciencealert