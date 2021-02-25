Организм всегда требует витаминной поддержки, которую можно получить из продуктов и отдельных препаратов. Витамин B6 играет важную роль в функционировании нашего организма, поэтому следует знать, какие продукты стоит употреблять, чтобы нервная система, мышцы, кожа и кровь были здоровыми.

Факты ICTV подготовили материал о полезных свойствах витамина B6.

Чем полезен витамин B6

Витамин B6 — это водорастворимый витамин, который участвует в метаболизме белков, углеводов и жиров, производстве нейротрансмиттеров и образовании никотиновой кислоты, что важно для нервной системы.

Также витамин помогает регулировать баланс аминокислот в организме. B6 также тесно участвует в выработке гормонов и в регуляции настроения.

Основные источники витамина B6

Витамин B6 содержится во многих продуктах, поэтому его дефицит встречается редко.

Пищевые источники:

зерновые: гречка, рис, пшеница,

мясо (говядина, птица), рыба;

яйца;

овощи и фрукты: капуста, морковь, кукуруза, картофель, авокадо, бананы.

Суточная норма

Рекомендуемое количество витамина В6 в сутки:

Новорожденные и до 6 месяцев 0,1 мг;

Младенцы 7-12 месяцев 0,3 мг;

Дети 1-3 года 0,5 мг;

Дети 4-8 лет 0,6 мг;

Дети 9-13 лет 1,0 мг;

Подростки 14-18 лет (мальчики) 1,3 мг;

Подростки 14-18 лет (девочки) 1,2 мг;

Взрослые 19-50 лет 1,3 мг;

Взрослые старше 51 (мужчины) 1,7 мг;

Взрослые старше 51 (женщины) 1,5 мг;

Беременные 1,9 мг;

Лица, которые кормят грудью 2.0 мг.

Фармацевт Екатерина Самошина отметила, что суточная норма определяется на основе данных анализов и подбирается в профилактической или лечебной дозе.

Недостаток и избыток витамина B6

Недостаток витамина B6 часто развивается у беременных и кормящих грудью, пожилых людей, людей, работающих на вредных для здоровья предприятиях, курильщиков, лиц, которые лечатся противовоспалительными препаратами и антибиотиками.

— О дефиците в организме человека витамина свидетельствуют следующие симптомы: усталость, депрессия, выпадение волос. Для профилактики его назначают в суточной норме 40 мг, — говорит фармацевт.

Гиповитаминоз грозит возникновением нервозности, депрессии, анемии, судорог, отеков конечностей, конъюнктивита и полиневропатии.

В то же время избыток витамина B6 может вызвать тошноту, аллергию и нехарактерные изменения кровообращения.

Во время длительного применения в больших дозах развивается гипервитаминоз В6, характеризующийся резким снижением содержания белка в мышечной ткани и внутренних органах. На ранних стадиях гипервитаминоза В6 могут появиться высыпания на коже, головокружение, судороги. Эти симптомы исчезают после того, как человек перестает употреблять витамин.

Виды витамина B6

По словам фармацевта, витамин B6 выпускают в двух лекарственных формах:

таблетки (в виде пиридоксина гидрохлорида 10 мг в 1 табл);

раствор для инъекций (также в виде гидрохлорида по 10 или 50 мг в 1 ампуле).

— Целесообразность лекарственной формы в той или иной ситуации определяет врач, согласно с показателями пациента, — отметила специалист.

Полезные свойства витамина А

Витамин А влияет на работу иммунитета, усиливает защитную функцию слизистых оболочек, повышает сопротивляемость к заболеваниям. Также ретинол обладает антиоксидантными свойствами. Если потреблять достаточное количество витамина, то он сможет препятствовать образованию опухолей.

Основные источники витамина А: мясо, морская рыба, говяжья печень и печень трески, сыр, шпинат, капуста, морковь, абрикосы и сливы.

Подробнее о полезных свойствах витамина А читайте в материале Фактов ICTV.