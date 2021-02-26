Каждый пятый человек не может обнять своего домашнего любимца, насладиться цветением деревьев, или съесть что-то вкусное из-за аллергии.

Врач-аллерголог и педиатр Майя Руселевич рассказала Фактам ICTV в программе Есть здоровый вопрос, как распознать аллергию, можно ли от нее избавиться и что делать для ее профилактики.

Что такое аллергия

Аллергия — реакция иммунной системы на аллергены. Во время аллергической болезни иммунная система дает неправильный иммунный ответ.

— Есть гены, которые отвечают за развитие аллергии у людей. Под влиянием различных факторов окружающей среды этот ген может заработать, а может и не заработать, — отметила врач.

Кроме того, у человека может быть склонность к аллергии, если у кого-то из семьи есть аллергические заболевания.

Симптомы аллергии

чихание:

зуд кожи;

слезотечение;

покраснение;

заложенность носа;

кашель.

Диагностика аллергии

Для диагностирования аллергии нужно сделать кожные плик-тесты. Результат плик-теста получают за 15 мин. Тест можно делать на руке или на спине.

Пациенты часто путают аллергию с другими заболеваниями, поэтому для точного диагностирования следует обратиться к врачу.

— Не стоит путать аллергию и пищевую непереносимость. При пищевой аллергии запускается неправильный иммунный ответ, производится иммуноглобулин класса E, выделяется много медиаторов аллергического воспаления — покраснение кожи, отек. Это возникает каждый раз при контакте с раздражителям, — говорит специалист.

Пищевая непереносимость — это процесс, который зависит от дозы. Иммуноглобулины не участвуют в нем, соответственно яркой реакции организма нет.

— Если человек переел какой-то продукт, то симптомы будут, но не такие острые, при аллергии. При пищевой непереносимости можно подобрать ту дозу продукта, которую человек может употреблять без реакций организма, — подчеркнула Руселевич.

Также пищевую непереносимость нельзя определить с помощью анализов. В таком случае следует вести пищевой дневник, чтобы определить, на какие именно продукты реагирует организм.

Как жить с аллергией

— Если это аллергия на цветение или пыль, то при выходе на улицу лучше надевать головной убор, заплетать волосы, надевать очки, можно воспользоваться назальными фильтрами, которые следует дополнительно вставить в нос, и аллергены частично будут в них задерживаться, — говорит врач.

После того, как человек пришел домой, следует снять одежду в коридоре или ванной комнате, принять душ, промыть нос и глаза.

— Есть такое понятие, как назальный душ. С помощью изотонических солевых растворов можно промывать слизистую носа. Если есть покраснение глаз, можно промыть их специальными стерильными растворами для глаз, — добавляет аллерголог.

В период цветения людям с аллергией рекомендуется закрывать окна, использовать кондиционер и увлажнитель воздуха. Влажность помещения должна быть 40-60%. Также следует пить достаточное количество воды.

Лечение аллергии

— Лечение зависит от того, у кого именно аллергия. Если это ребенок — специалисты предлагают пройти курс лечения в виде таблеток или спреев. Это очень легко делать в домашних условиях. Но это длительный процесс, минимальный курс — три года, — отметила врач.

Взрослым пациентам могут провести аллерговакцинацию. Для этого врач-аллерголог должен сделать молекулярную аллергодиагностику.

Профилактика аллергии

Лучшая профилактика аллергии — здоровый образ жизни.

Чтобы избежать возникновения аллергии следует:

правильно и сбалансировано питаться, не стоит использовать гипоаллергенные диеты;

принимать антибактериальные препараты по назначению врача;

меньше использовать бытовую химию;

не курить;

заниматься спортом, гулять, проводить время на свежем воздухе;

соблюдать режим сна;

для профилактики принимать витамин D.

Чем полезен витамин D

Витамины — важная составляющая здоровья организма человека. Витамин D относится к жирорастворимым витаминам. Он обеспечивает функционирование важных процессов в организме, например создает условия для нормального роста костей. Дефицит этого витамина может вызвать рахит, Альцгеймер, болезнь Паркинсона, аутоиммунные, сердечно-сосудистые болезни.

Его недостаток можно восполнить потреблением пищевых продуктов — морской рыбы, жирных молочных продуктов, яиц.

Подробнее о витамине D читайте в материале Фактов ICTV.