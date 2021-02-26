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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Covid-вакцинация началась уже в более чем половине стран мира

Процесс вакцинации от Covid-19 начался уже в 100 из 193 стран мира. Всего прививки получили 225 млн человек.

вакцинація від коронавірусу

Лидерами по количеству сделанных прививок являются:

  • США — 68,2 млн доз;
  • Китай — 40,5 млн доз;
  • Великобритания — 19,3 млн доз;
  • Индия — 13 млн доз;
  • Турция — 8 млн доз.

Однако по охвату вакцинации лидирует Израиль, где на 100 человек прививки получили 86,9. Активную иммунизацию также проводят на Сейшельских островах (73,44), в Объединенных Арабских Эмиратах (54,39), Великобритании (29,03) и Мальдивах (26,43).

В то же время в Украине вакцинация началась 24 февраля. По состоянию на 26 февраля 1 338 человек получили прививки против коронавируса.

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Первая партия вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca в количестве 500 тыс. доз прибыла в Украину 23 февраля. Ее доставили из Индии.

Побочные эффекты от вакцины против Covid-19

Главный санитарный врач Олег Ляшко сообщил, что в Украине поступили сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации.

По его словам, им поступило семь сообщений, они несерьезные. Они поступают в государственный экспертный центр в электронной форме и каждый случай анализируют.

Подробнее о вакцинации в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Bloomberg

Фото: Pixabay

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