Процесс вакцинации от Covid-19 начался уже в 100 из 193 стран мира. Всего прививки получили 225 млн человек.

Лидерами по количеству сделанных прививок являются:

США — 68,2 млн доз;

Китай — 40,5 млн доз;

Великобритания — 19,3 млн доз;

Индия — 13 млн доз;

Турция — 8 млн доз.

Однако по охвату вакцинации лидирует Израиль, где на 100 человек прививки получили 86,9. Активную иммунизацию также проводят на Сейшельских островах (73,44), в Объединенных Арабских Эмиратах (54,39), Великобритании (29,03) и Мальдивах (26,43).

В то же время в Украине вакцинация началась 24 февраля. По состоянию на 26 февраля 1 338 человек получили прививки против коронавируса.

Первая партия вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca в количестве 500 тыс. доз прибыла в Украину 23 февраля. Ее доставили из Индии.

Побочные эффекты от вакцины против Covid-19

Главный санитарный врач Олег Ляшко сообщил, что в Украине поступили сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации.

По его словам, им поступило семь сообщений, они несерьезные. Они поступают в государственный экспертный центр в электронной форме и каждый случай анализируют.

Подробнее о вакцинации в Украине читайте в материале Фактов ICTV.