Партнерские роды: как организовать и что для этого нужно

В частном секторе роддомов динамика рождаемости достаточно положительная. Все больше семей выбирают роды в комфортных условиях. Еще больше семей выбирают совместные роды.

Хотя присутствие партнера во время родов не редкость в наше время, по этой теме до сих пор распространяется множество мифов. Насколько важно партнерское взаимодействие во время родов, какие особенности процесса подготовки?

Врач акушер-гинеколог роддома Лелека Наталья Шемякина ответила Фактам ICTV на популярные вопросы родителей по партнерским родам.

Как организовать партнерские роды?

Первым шагом в подготовке совместных родов является выбор роддома. Можно проконсультироваться с гинекологом, который наблюдает беременную женщину или прочитать отзывы о больницах в сети интернет.

В роддоме Лелека сейчас находиться на родах и посещать пациента стационара может только один партнер на протяжении всего пребывания в роддоме. Такие превентивные меры связаны с пандемией Covid-19.

Кто может присутствовать на родах?

Преимущественно роженицу во время родов поддерживает отец ребенка. Но, по желанию, партнером может выступить и просто любая близкий человек, который хорошо подготовился к родам.

Могут ли в клинике отказать партнеру в совместных родах?

Да. Это возможно при отсутствии предварительной договоренности о партнерских родах. Также, если партнер не готов участвовать в родах, нет необходимых документов, или наблюдаются респираторные признаки.

Как партнерские роды могут повлиять на отношения супругов?

Партнерские роды созданы для того, чтобы партнер мог морально и психологически поддержать роженицу. Если партнер роженицы слишком уязвим, лучше избежать его присутствия на родах. Обычно, супруги становятся ближе друг к другу, а момент рождения ребенка по-особому объединяет родителей. Ведь такой опыт сотрудничества и поддержки у супругов первый. Партнеры быстро забывают пережитый во время родов стресс, в частности на фоне заботы о ребенке.

Партнер во время родов не вправе брать на себя функции медицинских работников. Даже в случае, когда партнер роженицы является медиком, его участие в родах не предусматривает медицинскую помощь. За роженицей и родовой деятельностью следит дежурная бригада. Если партнер замечает какую-то проблему, а в родильном зале нет специалиста, лучше немедленно позвать медика, а не пытаться решить проблему самостоятельно.

Нужно ли постоянное присутствие врачей во время родов?

Процесс родов может длиться несколько часов, но последняя фаза — активная родовая деятельность — проходит быстро. Участие медиков обязательно как раз во время последней фазы, в остальное время специалисты могут оставлять родильный зал. В такие моменты поддержка партнера критически необходима — он может разговаривать с роженицей, подавать воду, массировать.

Какие документы нужны партнеру для родов?

В частности, перед родами партнеру нужно пройти ряд обследований:

флюорография легких;

обзор проявлений респираторных заболеваний.

Кроме удостоверения личности, нужно иметь на руках медицинскую карту с результатами анализов, которые подтверждают,, что у партнера нет противопоказаний к присутствию на родах.

Нужно ли паре пройти психологическую подготовку перед родами?

Во многих современных роддомах врачи проводят курсы для будущих мам. Женщины, которые планируют совместные роды, могут заниматься вместе с партнером. На курсах будущих рожениц обучают правильному поведению во время родов, рассказывают все о стадиях родовой деятельности, ощущениях, возможных проблемах.

Если партнер будет посещать курсы с женщиной, ему будет проще сопровождать ее на всех этапах родовой деятельности.

На что еще стоит обратить внимание при партнерских родах?

Не только вы должны быть готовы к партнерским родам, но и больница.

Выбранную больницу стоит посетить заранее, уточнить правила партнерских родов и список необходимого. Например, в некоторых роддомах партнеру достаточно иметь чистый комплект одежды, а в других — будут настаивать на одноразовом халате и бахилах. Кроме того, нужно уточнить необходимый список документов — особенно это важно для пациентов, расходы которых покрывает страховая компания.