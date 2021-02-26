Вакцина от коронавируса CoviShield, которую получила Украина от индийской компании Serum Institute, ничем не отличается от вакцины AstraZeneca. Она безопасна и эффективна.

Об этом рассказал микробиолог, директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Сергей Комиссаренко Фактам ICTV. По его словам, компания AstraZeneca не имеет достаточных мощностей, чтобы обеспечить все заказы вакцины, которые к ней поступили из разных стран.

Поэтому она передала технологию с полным контролем качества этой вакцины компании Serum Institute.

— Компания, которая выпускает CoviShield, надежная, продукция у них качественная. Они ежегодно выпускают миллиард вакцин против других болезней. Я думаю, что качество сделанной вакцины в Индии абсолютно идентичное и не отличается от того, что сделали в Великобритании, — отметил микробиолог.

Он утверждает, что индийская компания изменила название вакцины на CoviShield для того, чтобы оно было более понятным для людей. Но это единственное различие между препаратами.

Специалист отметил, что у людей возникают вопросы относительно эффективности AstraZeneca против новых штаммов Covid-19.

— Это правда, AstraZeneca менее эффективна. Но это не значит, что она вообще не эффективна, она все равно защищает от коронавируса. Все вакцины сделаны таким образом, чтобы вакцинация вызвала иммунный ответ против Covid-19. Против нового штамма они все становятся менее эффективными, — подчеркнул Комиссаренко.

Цена вакцины CoviShield также не должна удивлять и внушать недоверие, потому что препарат дешевый благодаря технологии создания. Дорогие вакцины создают классическим методом, когда вирус выращивают на живых клетках, на что уходит много времени. В то же время AstraZeneca создают с помощью нуклеиновых кислот.

Также он добавил, что украинцам следует вакцинироваться, ведь это составляющая национальной безопасности.

— Страх вакцинироваться — это большой вред и опасность не только для тех людей, которые не хотят иммунизироваться, но и для тех, кто их окружает. Иммунизация — абсолютно безопасная процедура, — утверждает Комиссаренко.

По его словам, сейчас уже есть данные и от стран, которые проводят массовую иммунизацию — США, Израиля, Великобритании, свидетельствующие об эффективности вакцинации. Защита от заболевания действует, а заражение уменьшается на 96-97%.

Вакцинация в Украине

24 февраля в Украине началась долгожданная вакцинация против коронавируса. Первые прививки получили украинские медики.

26 февраля вакцинироваться успели уже 1 338 человек. Также в Минздраве зафиксировали семь неблагоприятных случаев после прививки.

В то же время первые партии вакцины в страну прибыли 23 февраля. Украина получила 500 тыс. доз вакцины от компании AstraZeneca.

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