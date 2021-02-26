Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило хранить и транспортировать вакцину Pfizer в обычных морозильных камерах при стандартной температуре в течение двух недель.
Решение было принято после того, как компания предоставила новые данные о том, что препарат может оставаться стабильным при температуре от -25 ° до -15 °.
Ранее хранить вакцину можно было только в специальных морозильных камерах при температуре не выше -60 °.
— Альтернативная температура для транспортировки и хранения поможет избежать необходимости закупки холодильного оборудования со сверхнизкими температурами для мест вакцинации и должна помочь доставить вакцину в большее количество мест, — говорится в заявлении на сайте FDA.
Вакцина Pfizer
Фармацевтические компании Pfizer и BioNTec начали исследования влияния на организм человека третьей дозы препарата.
Третью инъекцию людям сделают минимум через полгода после последней дозы.
Ранее сообщалось, что Pfizer имеет 94% эффективности при двухэтапной вакцинации.
Источник: FDA