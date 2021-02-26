Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило хранить и транспортировать вакцину Pfizer в обычных морозильных камерах при стандартной температуре в течение двух недель.

Решение было принято после того, как компания предоставила новые данные о том, что препарат может оставаться стабильным при температуре от -25 ° до -15 °.

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Ранее хранить вакцину можно было только в специальных морозильных камерах при температуре не выше -60 °.

— Альтернативная температура для транспортировки и хранения поможет избежать необходимости закупки холодильного оборудования со сверхнизкими температурами для мест вакцинации и должна помочь доставить вакцину в большее количество мест, — говорится в заявлении на сайте FDA.

Вакцина Pfizer

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTec начали исследования влияния на организм человека третьей дозы препарата.

Третью инъекцию людям сделают минимум через полгода после последней дозы.

Ранее сообщалось, что Pfizer имеет 94% эффективности при двухэтапной вакцинации.

Источник: FDA