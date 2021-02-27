Что можно есть при пищевом и алкогольном отравлении

Пищевые и алкогольные отравления — неприятные и иногда даже опасные болезни, которые возникают как у детей, так и у взрослых.

Факты ICTV подготовили материал о том, что можно есть во время пищевого и алкогольного отравления.

Пищевое отравление

Пищевое отравление — это собирательный термин, объединяющий острые нарушения пищеварения (тошнота, рвота, понос), возникающие после приема некачественных продуктов или напитков. Иногда, в зависимости от вида отравления, клинических симптомов намного больше.

Первые признаки пищевого отравления возникают в промежутке через 1-6 часов после отравления. В последующие два дня они прогрессируют и в дальнейшем без лечения могут привести к тяжелым последствиям.

Признаки: высокая температура, снижение или отсутствие аппетита, диарея, метеоризм, тошнота, холодный липкий пот, низкое давление.

Основные направления лечения:

детоксикация;

профилактика обезвоживания;

восстановление биоценоза кишечника;

нормализация работы желудочно-кишечного тракта путем режима щадящего питания.

Что есть во время пищевого отравления

— Питание зависит от ступени тяжести отравления. В любом случае, необходимо употреблять достаточное количество жидкости, отдавать предпочтение легкоусвояемой пище. Из рациона необходимо исключить жареное, жирное, острое. На какое время — решается индивидуально, — утверждает врач-гастроэнтеролог Евгения Белинская.

В тяжелых случаях отравления рекомендуется парентеральное питание (это введение питательных веществ белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ, необходимых для удовлетворения метаболических потребностей человека, — Ред).

Желательно исключить в острый период при пищевом отравлении: свежие овощи и фрукты, молоко и молочные продукты, жирные сорта мяса и рыбы, отдавать предпочтение термической обработке паровой, в духовке или отваривать пищу.

Можно употреблять пищу, которая приготовлена ​​на пару, также можно есть вареные продукты. Рекомендуется есть жидкие каши, нежирное отварное мясо в измельченном виде, негустые бульоны.

Алкогольное отравление

Острые отравления этиловым спиртом (этанолом) связаны с приемом чистого спирта или напитков, содержащих более 12% этилового спирта. Доза алкоголя, которая приводит к отравлению, индивидуальна, поскольку зависит от возраста человека, пола, массы тела и физического состояния. Наиболее чувствительны к алкоголю дети и подростки.

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Признаки: тошнота, замедленное дыхание (меньше восьми вдохов в минуту), кожа с голубоватым оттенком или бледная кожа, низкая температура тела, потеря сознания.

В тяжелых случаях необходимо предоставить домедицинскую помощь и одновременно вызвать неотложную помощь, потому что нужны: стабилизация состояния человека (контроль давления, восстановление объема крови, введение тиамина, магния, калия, фолата, искусственная вентиляция легких), ускорение обезвреживания алкоголя (введение методоксина) .

Что есть при алкогольном отравлении

Во время алкогольного отравления рекомендуется употреблять каши или овощные бульоны. Особенно хорошо, если в бульоне будут вареные зеленые овощи (источник магния) и картофель (источник калия).

Что не стоит делать: пить кофе, есть жирное, копченое, жареное, пить активированный уголь.

Отравление пищей — первая помощь

Если у человека появились симптомы отравления едой, стоит не медлить с первой домедицинской помощью и при необходимости обращаться к врачу, который сможет осмотреть больного и порекомендовать ему адекватное лечение.

Первая помощь — очищение пищеварительных путей — искусственное вызывание рвоты, использование сорбентов, препаратов, восстанавливающих кислотно-щелочной баланс.

Специалисты не советуют хаотично принимать различные препараты. Самолечение может навредить организму.

Подробнее о первой помощи при отравлении едой читайте на Фактах ICTV.