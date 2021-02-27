Новое исследование показывает, что вакцина против коронавируса от фармацевтической компании Pfizer снижает риск передачи Covid-19 на 75% даже после одной дозы препарата. Вакцину Pfizer и Pfizer нужно вводить в организм человека дважды для закрепления результата и выработки антител от коронавируса.

Исследование провели британские доктора в больнице Адденбрука в Кембридже. В рамках исследования вакцины Pfizer медики из Кембриджа проанализировали результаты тысячи тестов на Covid-19, проводимых каждую неделю во время обследований медицинского персонала в больницах.

Исследователи заметили четырехкратное снижение риска бессимптомного Covid-19 среди медицинских работников, вакцинированных более 12 дней. Это позволяет предположить, что уже после первой полученной дозы вакцины можно значительно снизить распространение вируса.

Однако исследователи еще хотят провести дополнительные испытания, чтобы понять, будет ли препарат действовать одинаковым образом на все группы риска.

Вакцина Pfizer

Вакцина от коронавируса от компании Pfizer эффективна на 94%. Однако для этого нужно вакцинироваться препаратом в два этапа. Исследование провел Научно-исследовательский институт Clalit в Израиле. В нем приняли участие около 1,2 млн человек.

Вакцина Pfizer и BioNTech также эффективна против нового штамма коронавируса, который впервые обнаружили в Великобритании. Однако еще нужно провести дополнительные испытания, чтобы проверить, как вакцина будет действовать против южноафриканского вида коронавируса.