Даже если заболеть коронавирусом после прививки против Covid-19, вакцина все равно будет работать. Об этом рассказал врач Евгений Комаровский.

По его словам, после любой прививки у человека может появиться головная боль, лихорадка, болезненность, отек и покраснение в месте инъекции — это нормально и понятно.

В то же время сейчас нет никаких данных о том, что после прививки от Covid-19 можно умереть от инфаркта, инсульта и других болезней.

— Даже если вы заразитесь коронавирусом сразу после вакцинации, то это не опасно, так как в самой вакцине концентрация антигенов очень высокая, а значит, иммунный ответ, та же выработка антител организмом, будет гораздо быстрее и эффективнее, чем при естественном инфицировании, — отметил врач.

То есть даже при отсутствии еще производимых антител у человека есть большие шансы на легкое течение болезни или на то, что он не заболеет вообще, так как вакцина одинаково сработает.

Вакцинация от Covid-19 в Украине

В Украине вакцину от Covid-19 получили 3 141 человек. 27 февраля, прививки активно продолжалось в трех регионах страны — Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, все желающие в течение этого года смогут получить вакцину и записаться в лист ожидания на вакцинацию через украинский электронный сервис государственных услуг Дія.

Вакцинация проходит в соответствии с национальным планом. Первыми начали иммунизироваться врачи, которые лечат больных коронавирусом.

Источник: Евгений Комаровский