По Программе медицинских гарантий, каждый младенец, который родился преждевременно или со сложной неонатальной патологией, получает бесплатную медицинскую помощь в полном объеме.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины. За оказание помощи детям, родившимся с массой тела до 1 500 г, установили самый высокий тариф — 98,5 тыс. грн. В первом квартале 2021 года этот тариф сохраняется. А с апреля составит 133 тыс. грн.

К бесплатному пакету помощи в сложных неонатальных случаях входит:

интенсивная терапия новорожденных и их выхаживание;

круглосуточный врачебный и медсестринский уход;

респираторная поддержка;

парентеральное питание;

лабораторные и инструментальные исследования;

офтальмологический и аудиологический скрининг для недоношенных младенцев;

вакцинация, согласно Национальному календарю профилактических прививок.

В тариф входят лекарства, которые есть в Национальном перечне лекарственных средств, стоимость медицинских изделий и расходных материалов.

В НСЗУ планируют ввести повышающий коэффициент для учреждений здравоохранения, которые будут оказывать комплексную помощь матери и ребенку. То есть одновременно заключат договор по двум пакетами медицинских услуг — помощь при родах и медицинская помощь новорожденному в сложных неонатальных случаях.

Также введут стимулирующие коэффициенты к тарифу — они будут зависеть от массы тела новорожденного, а также от наличия в заведении неонатальной бригады, которая будет обеспечивать непрерывное лечение новорожденного во время транспортировки. В состав такой бригады будет входить врач, медсестра и другие специалисты.

Как бесплатно обследоваться в Украине

Каждый пациент, который заключил декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром, имеет право на бесплатный гарантированный государством перечень медицинских услуг.

Отдельного пакета с анализами нет, большинство из них предусмотрены в других пакетах, например, пакете бесплатной медицинской помощи на первичке, в пакете амбулаторной помощи и других.

Подробнее о том, как бесплатно обследоваться в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: НСЗУ