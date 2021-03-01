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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Медицинская помощь новорожденным: список бесплатных услуг

По Программе медицинских гарантий, каждый младенец, который родился преждевременно или со сложной неонатальной патологией, получает бесплатную медицинскую помощь в полном объеме.

дитина

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины. За оказание помощи детям, родившимся с массой тела до 1 500 г, установили самый высокий тариф — 98,5 тыс. грн. В первом квартале 2021 года этот тариф сохраняется. А с апреля составит 133 тыс. грн.

К бесплатному пакету помощи в сложных неонатальных случаях входит:

  • интенсивная терапия новорожденных и их выхаживание;
  • круглосуточный врачебный и медсестринский уход;
  • респираторная поддержка;
  • парентеральное питание;
  • лабораторные и инструментальные исследования;
  • офтальмологический и аудиологический скрининг для недоношенных младенцев;
  • вакцинация, согласно Национальному календарю профилактических прививок.

В тариф входят лекарства, которые есть в Национальном перечне лекарственных средств, стоимость медицинских изделий и расходных материалов.

В НСЗУ планируют ввести повышающий коэффициент для учреждений здравоохранения, которые будут оказывать комплексную помощь матери и ребенку. То есть одновременно заключат договор по двум пакетами медицинских услуг — помощь при родах и медицинская помощь новорожденному в сложных неонатальных случаях.

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Также введут стимулирующие коэффициенты к тарифу — они будут зависеть от массы тела новорожденного, а также от наличия в заведении неонатальной бригады, которая будет обеспечивать непрерывное лечение новорожденного во время транспортировки. В состав такой бригады будет входить врач, медсестра и другие специалисты.

Как бесплатно обследоваться в Украине

Каждый пациент, который заключил декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром, имеет право на бесплатный гарантированный государством перечень медицинских услуг.

Отдельного пакета с анализами нет, большинство из них предусмотрены в других пакетах, например, пакете бесплатной медицинской помощи на первичке, в пакете амбулаторной помощи и других.

Подробнее о том, как бесплатно обследоваться в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: НСЗУ

Фото: Pixabay

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