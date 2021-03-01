Людей, которые должны получить прививку от Covid-19 на других этапах вакцинации, могут вакцинировать раньше, если останутся неиспользованные дозы.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

— Флакон рассчитан на 10 доз. Во всех странах мира возникает ситуация, когда дозы остаются после его открытия. Мы нашли решение этого вопроса, чтобы не оставалось ни одной дозы вакцины, чтобы не надо было ее утилизировать. В том числе мы будем добавлять из других этапов людей, когда будем видеть количество медицинских работников не кратна 10, то есть будут остатки вакцины, — отметил Степанов.

Он утверждает, что медицинские работники не отказываются от прививки против Covid-19, просто многие из них уже переболели коронавирусом и могут вакцинироваться позже.

Степанов также добавил, что побочные эффекты могут возникать после различных прививок и у небольшого количества людей. Это может быть повышение температуры, небольшое повышение давления, покраснение кожи в месте вакцинации.

Он подчеркнул, что польза от вакцинации намного больше, если сравнивать с единичными случаями легких побочных эффектов.

Вакцинация от Covid-19 в Украине

24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса препаратом Covishield производства компании AstraZeneca, который в размере 500 тыс. доз доставили из Индии. Первыми прививки делают медики, работающие с больными Covid-19, и военные в зоне проведения ООС.

1 марта стартовала запись на вакцинацию для людей в возрасте от 18 до 59 лет, которые получат прививки на пятом этапе вакцинации.

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