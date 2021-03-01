Партнерские роды: как организовать и что для этого нужно

Партнерские роды: что нужно, как организовать и могут ли отказать партнеру в пристутствии

В частном секторе роддомов динамика рождаемости достаточно положительная. Все больше семей выбирают роды в комфортных условиях. Еще больше семей выбирают совместные роды.

Хотя присутствие партнера во время родов не редкость в наше время, по этой теме до сих пор распространяется множество мифов. Насколько важно партнерское взаимодействие во время родов, какие особенности процесса подготовки?

Врач акушер-гинеколог роддома Лелека Наталья Шемякина ответила Фактам ICTV на популярные вопросы родителей по партнерским родам.